Будимир: Бобан је био не само колега, већ брат

АТВ
07.05.2026 10:44

Министар унутрашњих послова Републике Српске
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је данас да је покојни начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Бобан Кустурић био свима не само колега, већ и брат.

"Што је најтеже радити, радили су са лакоћом. А он их је инспирисао и мотивисао. У ових четрдесет дана, помолимо се Богу, да му Господ да ведро небо и да лети са анђелима", истакао је Будимир на комеморацији поводом смрти Кустурића.

Комеморацији у Културном центру Бански двор, осим чланова породице Кустурић, присуствују и предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Ставандић, предсједник Владе Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, лидер СНСД-а Милорад Додик, директор Полиције Синиша Кострешевић, министри у Владе Републике Српске, представници јавног и политичког живота.

Прије почетка комеморације највиши званичници Републике Српске уписали су се у књигу жалости.

Бобан Кустурић биће сахрањен данас у 14.00 часова на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.

