Данас о приједлогу и допунама Закона о социјалној заштити

Влада Републике Српске требало би данас у Бањалуци да разматра по хитном поступку Приједлог закона о допунама Закона о социјалној заштити.
Министри би по хитном поступку требало да разматрају и Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, саопштено је из Бироа за односе с јавношћу Владе Републике Српске.
Предложено је разматрање Приједлога закона о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске, те Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске.
Требало би да буде разматран и Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за реституцију Републике Српске.
Сједница, након које ће бити објављено саопштење, заказана је у 12.00 часова.
