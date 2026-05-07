Данас о приједлогу и допунама Закона о социјалној заштити

07.05.2026 11:41

Влада Републике Српске
Влада Републике Српске требало би данас у Бањалуци да разматра по хитном поступку Приједлог закона о допунама Закона о социјалној заштити.

Министри би по хитном поступку требало да разматрају и Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, саопштено је из Бироа за односе с јавношћу Владе Републике Српске.

Предложено је разматрање Приједлога закона о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске, те Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске.

Требало би да буде разматран и Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за реституцију Републике Српске.

Сједница, након које ће бити објављено саопштење, заказана је у 12.00 часова.

сједница

Влада Републике Српске

Закон о социјалној заштити

Бањалука

Фонд за развој и запошљавање

