"Дјеца сунца" поздравила идеју министра Шеранића о оснивању дневних центара

Чланови Центра за подршку породицама дјеце и особа са потешкоћама у развоју "Дјеца сунца" из Шамца данас су поздравили изјаву министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Алена Шеранића о потреби оснивања оваквих дневних центара.
Предсједник Удружења "Дјеца сунца" Тања Нинковић рекла је Срни да су дневни центри од огромног значаја, прије свега за дјецу, јер омогућавају рану подршку, социјализацију, развој вјештина и квалитетније укључивање у друштво.
Она је указала да истовремено дневни центри представљају велику подршку и одраслим лицима са потешкоћама кроз садржаје који доприносе очувању способности, већој самосталности и достојанственом животу.
"Ово је уједно и потврда исправности активности и залагања нашег удружења, које је у претходном периоду интензивно радило на остваривању овог важног права за дјецу и одрасле са потешкоћама и њихове породице", навела је Нинковићева.
