Додик у сузама на комеморацији Кустурићу: Не могу да вјерујем да овдје стојим

07.05.2026 12:03

Предсједник СНСД-а Милорад Додик одржао је емотиван говор на комеморацији Бобану Кустурићу.

"Не могу да вјерујем да данас овдје стојим и да покушавам ишта да кажем. Тренутак не дозвољава да искажете неку смислену реченицу. Бобана сам знао годинама. Знам много о њему, али нисам знао да... да је носио тајне у себи. Ипак тешке болести, коју је он носио достојанствено, само за себе, не оптерећујући никога, минимизирао то. Увијек су му били важнији туђи проблеми него његови", рекао је Додик.

Многе сате сам провео са њим, био сам сигуран... Био је најбољи пилот... Кад год сам га питао како си, увијек је рекао да је добро", говорио је емотивно Додик.

"Не могу да вјерујем да овдје стојим и ово говорим.. Одржао сам толико говора, сад не могу. И ово није говор, ово је мјесто гдје ћу рећи да ће он остати са мном. Толико је људи спасио, те тужне судбине су утицале на њега. Увијек сам му говорио да има тежак али частан посао и да спасавати људе само могу ријетки".

