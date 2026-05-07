Владимир Зеленски је пријетњама Паради побједе јасно ставио до знања да га не занима сјећање на борце против нациста, укључујући и оне у његовој сопственој породици, изјавила је на недјељном брифингу Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.
Међу тим људима за које га није брига, јер га није брига ни за историју свог народа, били су Украјинци, Руси, Бјелоруси, Јевреји, Јермени, Азербејџанци, Грузини, Казахстанци, Киргистанци, Молдавци, Узбеци, Таџици, Туркмени и многи други представници разних народа бившег СССР-а. Његов дједа, дједа Зеленског, носилац два Ордена Црвене звезде, такође је био члан овог "Бесмртног пука" - казала је Захарова.
Дипломата је изјаве Зеленског о примирју 5-6. маја назвала "крвавим пи-ар-ом", истакавши да нема сумње да су његове ријечи изазване тешком ситуацијом украјинских оружаних снага и покушајима да се поткопа руска иницијатива 9. маја.
- Нема сумње да овај потез (примирје од 5. до 6. маја) није само покушај да се медијски засјени тема руског режима тишине поводом Дана побједе од 8. до 9. маја, већ и посљедица тешке ситуације Оружаних снага Украјине на фронту. Кијевском режиму је очајнички потребан предах ради прегруписања и припреме за наставак борбених дејстава и терористичких напада - нагласила је Захарова.
Она је додала да Зеленски није издао наређење о прекиду ватре украјинским оружаним снагама у периоду од 5. до 6. маја.
- Нисмо гајили илузије у погледу преговарачких способности кијевског режима. Поново су се ријечи Зеленског разишле с његовим дјелима. Као што видите, ниједан од бораца украјинских оружаних снага није намјеравао да испоштује прекид ватре који је он наводно наредио. Одавно је јасно да Зеленски не тежи миру - констатовала је дипломата.
Према ријечима дипломате, руска иницијатива за прекид ватре 8. и 9. маја изазвала је хистеричну реакцију у Кијеву. Она је напоменула да је амерички предсједник Доналд Трамп подржао ову иницијативу за прекид ватре у Украјини.
Захарова је истакла да би Кијев могао бити подвргнут ракетном нападу ако покуша да спријечи прославу Дана побједе.
- Позивамо украјинске грађане и страни дипломатски кор да озбиљно схвате препоруку Министарства одбране да одмах напусте Кијев, који би могао бити изложен масовном ракетном узвратном нападу, ако кијевски режим покуша да спроведе своје криминалне планове да поремети прославу 81. годишњице побједе у Великом отаџбинском рату - рекла је Захарова.
Русија ће сузбијати све провокације кијевског режима и још једном обраћа пажњу на упозорења Министарства одбране о узвратним корацима, поручила је дипломата.
