"Крузер смрти" плови ка Тенерифима

АТВ
07.05.2026 10:36

Крузер MV Hondius је усидрен у луци у Праји, Зеленортска Острва, понедељак, 4. маја 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Arilson Almeida

Брод МВ Хондиус, чији су путници и посада изоловани због ширења хантавируса, данас плови ка шпанском острву Тенерифе.

Очекује се да ће брод стићи на Канарска острва у суботу, а евакуација путника је планирана за почетак сљедеће недјеље. Према сајтовима за праћење поморског саобраћаја, брод је напустио Зеленортска острва у четвртак.

„Сви путници ће остати на броду до доласка авиона за репатријацију“, саопштило је шпанско Министарство унутрашњих послова. Брод би требало да пристане у луци Гранадиља на Тенерифеу, упркос противљењу локалних власти.

„Биће успостављен заједнички систем за процјену здравственог стања и евакуацију како би се сви путници вратили у њихове матичне земље, осим ако им то здравствено стање не дозвољава“, најавила је шпанска министарка здравља Моника Гарсија Гомез.

Земље чланице ЕУ су обавезне да брину о својим грађанима, уз могућу помоћ Европске комисије, а припреме за евакуацију путника ван Европе су још увијек у току, јавља Франс прес.

Три додатна здравствена радника су доведена на брод, превозећи грађане из 23 различите земље. Према подацима Свјетске здравствене организације (СЗО) и компаније Oceanwide, три особе - два болесна члана посаде и један блиски контакт - евакуисане су са брода и пребачене авионом из града Праје на Зеленортским Острвима. Пацијенти ће бити лијечени у болницама у Холандији, Њемачкој и Шпанији.

„Није као Ковид-19“

Генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус рекао је да не вјерује да је ситуација слична оној на почетку пандемије Ковид-19. Према његовим ријечима, ризик за остатак свијета је тренутно низак. Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC) процјењује да и даље постоји много неизвјесности око епидемије и позива на опрез како би се смањила вјероватноћа даљег преношења.

Сој вируса откривен код једног од путника евакуисаних у Јужноафричку Републику може се преносити са особе на особу, потврдио је јужноафрички министар здравља.

Путовање из снова постало ноћна мора због смртоносног вируса

Холандска авио-компанија КЛМ је саопштила да је особа која је преминула након путовања бродом МВ Хондиус кратко била у њиховом авиону на рути Јоханесбург-Амстердам, али је изашла прије полетања, преноси АФП.

Ројтерс извјештава да је холандско Министарство здравља у четвртак саопштило да је једна Холанђанка примљена у болницу у Амстердаму након што је показала могуће симптоме инфекције хантавирусом

Холандска телевизијска мрежа РТЛ је јавила да је жена била стјуардеса холандске авио-компаније КЛМ, која је била у контакту са женом која је преминула од инфекције хантавирусом у Јоханесбургу.

Троје је преминуло, више је хоспитализовано

Од почетка крстарења, које је ишло од Ушуаје у Аргентини до Зеленортских Острва, три особе су погинуле - холандски пар и Њемица.

Црногорац на крузеру на којем је регистрован смртоносни вирус: "Све што желимо је да идемо кући"

Један мушкарац је хоспитализован у Јоханесбургу, други у Цириху, а три сумњива случаја су евакуисана у Европу. Швајцарско Министарство здравља саопштило је да се грађанин вратио са Свете Јелене, гдје је брод био усидрен између 22. и 24. априла. СЗО претпоставља да су први случајеви заражени били ван брода, а затим је услиједио пренос са човјека на човјека.

Преминули холандски пар је био у Јужној Америци од краја новембра, путујући кроз Аргентину, Чиле и Уругвај, прије него што се укрцао на брод у Ушуаји 1. априла. Хантавирус је ендемски у одређеним регионима Аргентине, посебно у региону Анда. Аргентинско Министарство здравља је објавило да ће послати генетски материјал из такозваног „андског“ соја и протоколе лијечења погођеним земљама како би се олакшала дијагноза.

