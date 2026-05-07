"Крузер смрти" плови ка Тенерифима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Брод МВ Хондиус, чији су путници и посада изоловани због ширења хантавируса, данас плови ка шпанском острву Тенерифе.
Очекује се да ће брод стићи на Канарска острва у суботу, а евакуација путника је планирана за почетак сљедеће недјеље. Према сајтовима за праћење поморског саобраћаја, брод је напустио Зеленортска острва у четвртак.
„Сви путници ће остати на броду до доласка авиона за репатријацију“, саопштило је шпанско Министарство унутрашњих послова. Брод би требало да пристане у луци Гранадиља на Тенерифеу, упркос противљењу локалних власти.
„Биће успостављен заједнички систем за процјену здравственог стања и евакуацију како би се сви путници вратили у њихове матичне земље, осим ако им то здравствено стање не дозвољава“, најавила је шпанска министарка здравља Моника Гарсија Гомез.
Земље чланице ЕУ су обавезне да брину о својим грађанима, уз могућу помоћ Европске комисије, а припреме за евакуацију путника ван Европе су још увијек у току, јавља Франс прес.
Три додатна здравствена радника су доведена на брод, превозећи грађане из 23 различите земље. Према подацима Свјетске здравствене организације (СЗО) и компаније Oceanwide, три особе - два болесна члана посаде и један блиски контакт - евакуисане су са брода и пребачене авионом из града Праје на Зеленортским Острвима. Пацијенти ће бити лијечени у болницама у Холандији, Њемачкој и Шпанији.
Генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус рекао је да не вјерује да је ситуација слична оној на почетку пандемије Ковид-19. Према његовим ријечима, ризик за остатак свијета је тренутно низак. Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC) процјењује да и даље постоји много неизвјесности око епидемије и позива на опрез како би се смањила вјероватноћа даљег преношења.
Сој вируса откривен код једног од путника евакуисаних у Јужноафричку Републику може се преносити са особе на особу, потврдио је јужноафрички министар здравља.
Свијет
Путовање из снова постало ноћна мора због смртоносног вируса
Холандска авио-компанија КЛМ је саопштила да је особа која је преминула након путовања бродом МВ Хондиус кратко била у њиховом авиону на рути Јоханесбург-Амстердам, али је изашла прије полетања, преноси АФП.
Ројтерс извјештава да је холандско Министарство здравља у четвртак саопштило да је једна Холанђанка примљена у болницу у Амстердаму након што је показала могуће симптоме инфекције хантавирусом
Холандска телевизијска мрежа РТЛ је јавила да је жена била стјуардеса холандске авио-компаније КЛМ, која је била у контакту са женом која је преминула од инфекције хантавирусом у Јоханесбургу.
Троје је преминуло, више је хоспитализовано
Од почетка крстарења, које је ишло од Ушуаје у Аргентини до Зеленортских Острва, три особе су погинуле - холандски пар и Њемица.
Регион
Црногорац на крузеру на којем је регистрован смртоносни вирус: "Све што желимо је да идемо кући"
Један мушкарац је хоспитализован у Јоханесбургу, други у Цириху, а три сумњива случаја су евакуисана у Европу. Швајцарско Министарство здравља саопштило је да се грађанин вратио са Свете Јелене, гдје је брод био усидрен између 22. и 24. априла. СЗО претпоставља да су први случајеви заражени били ван брода, а затим је услиједио пренос са човјека на човјека.
Преминули холандски пар је био у Јужној Америци од краја новембра, путујући кроз Аргентину, Чиле и Уругвај, прије него што се укрцао на брод у Ушуаји 1. априла. Хантавирус је ендемски у одређеним регионима Аргентине, посебно у региону Анда. Аргентинско Министарство здравља је објавило да ће послати генетски материјал из такозваног „андског“ соја и протоколе лијечења погођеним земљама како би се олакшала дијагноза.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
6 ч0
Свијет
22 ч0
Свијет
23 ч0
Свијет
1 д0
Најновије
Тренутно на програму