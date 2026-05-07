Logo
Large banner

Крузер се претвара у плутајућу гробницу: Бродски љекар објавио црне прогнозе о путницима

Аутор:

АТВ
07.05.2026 07:19

Коментари:

0
крузер смрти хантавирус
Фото: Tanjug/AP Photo/Misper Apawu

Луксузно крстарење Атлантиком претворило се у агонију за 220 људи на броду "МВ Хондијус" након што је смртоносни хантавирус покосио путнике.

Док Свјетска здравствена организација (СЗО) прати ситуацију, бродски лекар др Себастијан Борович-Скоњечни упозорава да би због језиве стопе смртности од 40 одсто и дугог периода инкубације, преживјели могли остати у потпуној изолацији усред океана чак осам седмица, пише Блиц.

"Ситуација је изузетно тешка. Људи на броду могу остати заробљени и до два мјесеца, све док не прође инкубациони период вируса", упозорава др Себастијан Борович-Скоњечни, бродски љекар са вишегодишњим искуством, говорећи за портал Медонет о драми на крузеру “МВ Хондијус”. На овом броду, који је испловио из Аргентине, сумња се на језиву епидемију хантавируса која је већ однијела три живота.

Према најновијим информацијама, зараза је потврђена код седам особа. Троје путника је преминуло, једна особа се налази у критичном стању, док троје показује блаже симптоме.

Крузер, који је пловио ка Канарским острвима, тренутно је на путу ка Канарским острвима, а ни путницима ни посади није дозвољено искрцавање. Ситуацију под будним оком држи Свјетска здравствена организација.

Два мјесеца у кабинама: Строга изолација и ваздушне коморе

Др Борович-Скоњечни, који од 2022. године ради као љекар на прекоокеанским крузерима, истиче да је положај 150 путника и 70 чланова посаде изузетно незавидан.

"Вјероватно неће смјети да кроче на копно док не прође инкубациони период од посљедњег потенцијалног случаја, а он код хантавируса траје од једне до чак осам седмица", оцјењује он.

Доктор појашњава да се у оваквим сценаријима путници изолују у кабинама, које се, уколико је то изводљиво, додатно обезбјеђују ваздушним коморама. Сви на броду пролазе кроз ригорозна и учестала тестирања, слична онима током пандемије вируса корона.

Смрт у Јужној Африци и потресна судбина холандског брачног пара

Шта се дешава када се стање пацијента погорша усред океана? Борович-Скоњечни објашњава да сваки брод поседује хелидром за хитне евакуације. На “МВ Хондијусу” четири особе су хитно хоспитализоване, али је за неке било прекасно због смртоносног вируса.

Прва жртва, 70-годишњи Холанђанин, преминуо је на самом броду, а његово тијело је пребачено на острво Света Јелена. Трагедија је постала још већа када је његова 69-годишња супруга, након што се онесвијестила на аеродрому у Јужноафричкој Републици, преминула у болници у Јоханесбургу. У истој установи живот је изгубио и трећи држављанин Холандије.

Вирус који убија сваку трећу особу: Пренос са човјека на човјека

Др Каролина Пизјак-Ковалска, специјалиста за инфективне болести, упозорава да је овај случај посебно алармантан јер је реч о типу вируса код којег је потврђен пренос са човјека на човјека, што је иначе реткост код хантавируса.

"Вирус “Андес” изазива хантавирусни кардиопулмонални синдром са стопом смртности од застрашујућих 35 до 40 одсто. Болест је подмукла: почиње као обичан грип са грозницом и боловима у стомаку, а затим долази до наглог колапса – плућног едема, шока и престанка дисања. Нажалост, специфичан лијек не постоји ", објашњава докторка Пизјак-Ковалска.

Подсјећамо, најављена је и хитна евакуација неколико заражених путника са брода медицински опремљеном летелицом британски и холандски члан посаде, који су развили респираторне симптоме, евакуисани су преко Зеленортских Острва, након чега су пребачени на даље лијечење у Холандију, пренио је Гардијан..

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хантавирус

Крузер смрти

МВ Хондиус

зараза

плутајућа гробница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Објављена порука коју је Епстин наводно оставио прије смрти у затвору

Свијет

Објављена порука коју је Епстин наводно оставио прије смрти у затвору

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Син милионера брутално убио маћеху из Црне Горе

12 ч

0
Захарова открила шта ће се догодити у случају напада Кијева на Москву

Свијет

Захарова открила шта ће се догодити у случају напада Кијева на Москву

12 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп потписао важан документ, ево ко је на удару

12 ч

0

  • Најновије

10

44

Будимир: Бобан је био не само колега, већ брат

10

42

Акција у Живиницама: Претресају се објекти Наила Јусића

10

36

"Крузер смрти" плови ка Тенерифима

10

23

Овај четвртак једном знаку доноси прави мир

10

17

Емотивни опроштај БХДЦА од Кустурића: Његово име је синоним за храброст

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner