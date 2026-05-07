Крузер се претвара у плутајућу гробницу: Бродски љекар објавио црне прогнозе о путницима

Аутор:АТВ
Луксузно крстарење Атлантиком претворило се у агонију за 220 људи на броду "МВ Хондијус" након што је смртоносни хантавирус покосио путнике.
Док Свјетска здравствена организација (СЗО) прати ситуацију, бродски лекар др Себастијан Борович-Скоњечни упозорава да би због језиве стопе смртности од 40 одсто и дугог периода инкубације, преживјели могли остати у потпуној изолацији усред океана чак осам седмица, пише Блиц.
"Ситуација је изузетно тешка. Људи на броду могу остати заробљени и до два мјесеца, све док не прође инкубациони период вируса", упозорава др Себастијан Борович-Скоњечни, бродски љекар са вишегодишњим искуством, говорећи за портал Медонет о драми на крузеру “МВ Хондијус”. На овом броду, који је испловио из Аргентине, сумња се на језиву епидемију хантавируса која је већ однијела три живота.
Према најновијим информацијама, зараза је потврђена код седам особа. Троје путника је преминуло, једна особа се налази у критичном стању, док троје показује блаже симптоме.
Крузер, који је пловио ка Канарским острвима, тренутно је на путу ка Канарским острвима, а ни путницима ни посади није дозвољено искрцавање. Ситуацију под будним оком држи Свјетска здравствена организација.
Др Борович-Скоњечни, који од 2022. године ради као љекар на прекоокеанским крузерима, истиче да је положај 150 путника и 70 чланова посаде изузетно незавидан.
"Вјероватно неће смјети да кроче на копно док не прође инкубациони период од посљедњег потенцијалног случаја, а он код хантавируса траје од једне до чак осам седмица", оцјењује он.
Доктор појашњава да се у оваквим сценаријима путници изолују у кабинама, које се, уколико је то изводљиво, додатно обезбјеђују ваздушним коморама. Сви на броду пролазе кроз ригорозна и учестала тестирања, слична онима током пандемије вируса корона.
Шта се дешава када се стање пацијента погорша усред океана? Борович-Скоњечни објашњава да сваки брод поседује хелидром за хитне евакуације. На “МВ Хондијусу” четири особе су хитно хоспитализоване, али је за неке било прекасно због смртоносног вируса.
Прва жртва, 70-годишњи Холанђанин, преминуо је на самом броду, а његово тијело је пребачено на острво Света Јелена. Трагедија је постала још већа када је његова 69-годишња супруга, након што се онесвијестила на аеродрому у Јужноафричкој Републици, преминула у болници у Јоханесбургу. У истој установи живот је изгубио и трећи држављанин Холандије.
Др Каролина Пизјак-Ковалска, специјалиста за инфективне болести, упозорава да је овај случај посебно алармантан јер је реч о типу вируса код којег је потврђен пренос са човјека на човјека, што је иначе реткост код хантавируса.
"Вирус “Андес” изазива хантавирусни кардиопулмонални синдром са стопом смртности од застрашујућих 35 до 40 одсто. Болест је подмукла: почиње као обичан грип са грозницом и боловима у стомаку, а затим долази до наглог колапса – плућног едема, шока и престанка дисања. Нажалост, специфичан лијек не постоји ", објашњава докторка Пизјак-Ковалска.
Подсјећамо, најављена је и хитна евакуација неколико заражених путника са брода медицински опремљеном летелицом британски и холандски члан посаде, који су развили респираторне симптоме, евакуисани су преко Зеленортских Острва, након чега су пребачени на даље лијечење у Холандију, пренио је Гардијан..
