Медведев: Уништили бисмо њемачку индустрију у случају рата

07.05.2026 10:05

Дмитриј Медведев
Замјеник секретара Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев упозорио је да би рат између Русије и Њемачке довео до потпуног уништења њемачке индустрије и угрожавања постојања европске цивилизације у цијелости.

"Наш јасан сигнал њемачким елитама је упозорење да најозбиљнији сценарио чини обострано гарантовано уништење веома вјероватним. У стварности, то окончава историју европске цивилизације, док би се наше сопствено постојање наставило", написао је Медведев у чланку за "Рашу тудеј" о милитаризацији Њемачке.

Он је нагласио да "хваљена њемачка индустрија" не би била само оштећена, већ потпуно уништена и да би се њемачка економија урушила у мјери са које нема опоравка.

Према његовим ријечима, преостало здраворазумско и квалификовано особље тада би побјегло у Русију, САД, Кину и друге азијске земље.

"Изгледа да само директна изјава о тако тешким посљедицама може да уразуми претјеране нацистичке насљеднике и њихове њемачке савезнике, спасавајући милионе живота на обје стране фронта", написао је Медведев, преноси Срна.

