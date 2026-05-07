Замјеник секретара Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев упозорио је да би рат између Русије и Њемачке довео до потпуног уништења њемачке индустрије и угрожавања постојања европске цивилизације у цијелости.
"Наш јасан сигнал њемачким елитама је упозорење да најозбиљнији сценарио чини обострано гарантовано уништење веома вјероватним. У стварности, то окончава историју европске цивилизације, док би се наше сопствено постојање наставило", написао је Медведев у чланку за "Рашу тудеј" о милитаризацији Њемачке.
Он је нагласио да "хваљена њемачка индустрија" не би била само оштећена, већ потпуно уништена и да би се њемачка економија урушила у мјери са које нема опоравка.
Према његовим ријечима, преостало здраворазумско и квалификовано особље тада би побјегло у Русију, САД, Кину и друге азијске земље.
"Изгледа да само директна изјава о тако тешким посљедицама може да уразуми претјеране нацистичке насљеднике и њихове њемачке савезнике, спасавајући милионе живота на обје стране фронта", написао је Медведев, преноси Срна.
