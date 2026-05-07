Logo
Large banner

Руски дронови се срушили у Летонији, погодили складиште нафте!

Аутор:

АТВ
07.05.2026 07:43

Коментари:

0
Руски дронови се срушили у Летонији, погодили складиште нафте!
Фото: Printscreen/X

Два дрона су ушла у Летонију из Русије, а затим се срушила, саопштила је летонска војска у четвртак ујутру.

Један од дронова пао је на складиште нафте у граду Резекне, око 40 километара од границе са Русијом, јавила је јавна радио-телевизија ЛСМ, позивајући се на полицију.

Пожар који је избио на мјесту несреће угашен је прије него што су ватрогасци стигли тамо, према ЛСМ-у.

Јединице оружаних снага, полиције и спасилачких служби такође су послате на мјесто несреће, додао је емитер.

Летонске власти су у четвртак ујутру издале упозорења о дроновима грађанима који живе дуж границе са Русијом и замолиле их да остану у кућама.

Локалне власти саопштиле су да ће све школе у ​​Резекнеу бити затворене у четвртак.

Неколико залуталих украјинских дронова погодило је Летонију и њене сусједне земље и НАТО савезнике Естонију и Литванију крајем марта, при чему се један од њих сударио са димњаком електране, а други се срушио у залеђено језеро и експлодирао.

Вјерује се да су украјински дронови лансирани да би погодили војне циљеве у Русији.

Три балтичке земље никада нису дозволиле да се њихова територија или ваздушни простор користе за нападе дронова против Русије, изјавили су њихови министри спољних послова у априлу.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дрон

Летонија

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жика јакшић водитељ

Сцена

"Ишао сам у затвор на 7 дана" Жика Јакшић открио непознате детаље

3 ч

0
Суд БиХ

БиХ

Почиње обновљено суђење Рамизу Дураковићу за злочине у Чајничу

3 ч

2
Велико откриће научника: Лијек за притисак убија бактерију отпорну на антибиотике

Наука и технологија

Велико откриће научника: Лијек за притисак убија бактерију отпорну на антибиотике

3 ч

0
крузер смрти хантавирус

Свијет

Крузер се претвара у плутајућу гробницу: Бродски љекар објавио црне прогнозе о путницима

3 ч

0

Више из рубрике

крузер смрти хантавирус

Свијет

Крузер се претвара у плутајућу гробницу: Бродски љекар објавио црне прогнозе о путницима

3 ч

0
Објављена порука коју је Епстин наводно оставио прије смрти у затвору

Свијет

Објављена порука коју је Епстин наводно оставио прије смрти у затвору

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Син милионера брутално убио маћеху из Црне Горе

12 ч

0
Захарова открила шта ће се догодити у случају напада Кијева на Москву

Свијет

Захарова открила шта ће се догодити у случају напада Кијева на Москву

12 ч

0

  • Најновије

10

44

Будимир: Бобан је био не само колега, већ брат

10

42

Акција у Живиницама: Претресају се објекти Наила Јусића

10

36

"Крузер смрти" плови ка Тенерифима

10

23

Овај четвртак једном знаку доноси прави мир

10

17

Емотивни опроштај БХДЦА од Кустурића: Његово име је синоним за храброст

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner