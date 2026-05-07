Руски дронови се срушили у Летонији, погодили складиште нафте!

Два дрона су ушла у Летонију из Русије, а затим се срушила, саопштила је летонска војска у четвртак ујутру.
Један од дронова пао је на складиште нафте у граду Резекне, око 40 километара од границе са Русијом, јавила је јавна радио-телевизија ЛСМ, позивајући се на полицију.
Пожар који је избио на мјесту несреће угашен је прије него што су ватрогасци стигли тамо, према ЛСМ-у.
Јединице оружаних снага, полиције и спасилачких служби такође су послате на мјесто несреће, додао је емитер.
Летонске власти су у четвртак ујутру издале упозорења о дроновима грађанима који живе дуж границе са Русијом и замолиле их да остану у кућама.
Локалне власти саопштиле су да ће све школе у Резекнеу бити затворене у четвртак.
Неколико залуталих украјинских дронова погодило је Летонију и њене сусједне земље и НАТО савезнике Естонију и Литванију крајем марта, при чему се један од њих сударио са димњаком електране, а други се срушио у залеђено језеро и експлодирао.
Вјерује се да су украјински дронови лансирани да би погодили војне циљеве у Русији.
Три балтичке земље никада нису дозволиле да се њихова територија или ваздушни простор користе за нападе дронова против Русије, изјавили су њихови министри спољних послова у априлу.
(Телеграф)
