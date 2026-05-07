Дизел на појединим пумпама пао испод 2,90 КМ

Цијене горива на бензинским пумпама широм Босне и Херцеговине настављају падати, а посљедњих дана забиљежена су нова појефтињења дизела на више локација.
Према подацима с терена, у Сарајеву и околним насељима дизел Д5 на појединим пумпама већ кошта мање од 3 КМ по литру. На неким продајним мјестима цијена се креће од 2,81 КМ до 2,86 КМ.
Најниже цијене тренутно су забиљежене у Гладном Пољу, гдје литар дизела кошта 2,81 КМ, док се на већем броју пумпи у граду цијене углавном крећу између 2,87 КМ и 2,89 КМ.
С друге стране, одређене бензинске пумпе и даље држе цијене изнад границе од 3 КМ. На тим локацијама литар дизела продаје се по цијенама од 3,24 КМ до 3,31 КМ, иако су и ту евидентирана мања снижења у односу на претходни период.
Пад цијена горива представља олакшање за грађане, посебно за возаче који свакодневно користе аутомобиле.
Иако су на појединим пумпама забиљежене мање осцилације и блага поскупљења, укупни тренд на тржишту тренутно иде у правцу нижих цијена горива.
