Привремени прекид субвенције за гориво на Петроловим пумпама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство трговине и туризма Републике Српске обавјештава грађане да, због техничких проблема неће бити могуће остварити право на умањење плаћања горива у износу од 0,10 КМ на пумпама „Петрол БХ оил компани“ д.о.о. Сарајево“.
„Тренутно није могуће остварити право на умањење обавезе плаћања у износу од 0,10 КМ по литру приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива, а по основу Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима“, наводи се у саопштењу.
Надлежне службе компаније интензивно раде на отклањању наведеног проблема, а јавност ће бити благовремено информисана када поново буде омогућено остваривање права на умањење на продајним мјестима овог привредног субјекта.
Право на умањење обавезе плаћања у износу од 0,10 КМ по литру приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива, а по основу Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима, тренутно је могуће остварити код 46 трговаца нафтним дериватима са укупно 284 продајнамјеста широм Републике Српске, наводе испред Министарства трговине и туризма.
Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступан је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, на линку: http://skr.rs/zKyr.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму