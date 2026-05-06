Привремени прекид субвенције за гориво на Петроловим пумпама

АТВ
06.05.2026 11:59

Тренутна цијена дизел горива приказана је на пумпи на бензинској станици у Ричардсону, Тексас, 6. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

Министарство трговине и туризма Републике Српске обавјештава грађане да, због техничких проблема неће бити могуће остварити право на умањење плаћања горива у износу од 0,10 КМ на пумпама „Петрол БХ оил компани“ д.о.о. Сарајево“.

„Тренутно није могуће остварити право на умањење обавезе плаћања у износу од 0,10 КМ по литру приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива, а по основу Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима“, наводи се у саопштењу.

Надлежне службе компаније интензивно раде на отклањању наведеног проблема, а јавност ће бити благовремено информисана када поново буде омогућено остваривање права на умањење на продајним мјестима овог привредног субјекта.

Право на умањење обавезе плаћања у износу од 0,10 КМ по литру приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива, а по основу Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима, тренутно је могуће остварити код 46 трговаца нафтним дериватима са укупно 284 продајнамјеста широм Републике Српске, наводе испред Министарства трговине и туризма.

Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступан је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, на линку: http://skr.rs/zKyr.

