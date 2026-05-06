Припремите залихе: Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

Аутор:АТВ
Коментари:0
Поједини дијелови Бањалуке данас ће остати без воде, а разлог су радови.
Наиме, радови ће бити извођени у улицама Дујке Комљеновића (Ада) и Дрварској (Лауш).
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Пискавици, Колима и Стричићима.
"У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља", поручују из овог бањалучког предузећа.
