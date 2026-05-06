Путник са "крузера смрти" се заражен вратио у Швајцарску: Лијечи се у Цириху

06.05.2026 12:38

Путовање из снова на крузеру MV Hondius, од Аргентине до Африке, претворило се у озбиљну здравствену кризу након избијања хантавируса, опасне болести коју преносе глодари.
Фото: Tanjug/Qasem Elhato via AP

Мушкарац заражен хантавирусом налази се на лијечењу у Цириху, саопштиле су власти Швајцарске, уз напомену да тренутно нема опасности за швајцарску популацију.

Како се наводи, мушкарац се вратио у Швајцарску након што је био на крузеру "МВ Хондиус", гд‌је је забиљежено више случајева заразе, преноси BBC.

По повратку са путовања из Јужне Америке крајем априла, јавио се у Универзитетску болницу у Цириху након што је осјетио симптоме.

У изолацији

Швајцарске власти су саопштиле да је пацијент одмах стављен у изолацију, наглашавајући да "у овом тренутку не постоји опасност по јавност".

Надлежни органи испитују да ли је током болести био у контакту са другим особама.

Мушкарац је на путовању био у пратњи супруге, која за сада не показује симптоме, али се из предострожности, такође, налази у изолацији.

Крузер "МВ Хондиус" на којем је избила епидемија хантавируса требало би да заплови према Канарским острвима са Зеленортских Острва, гд‌је је тренутно усидрен, саопштило је шпанско Министарство здравља.

Министарство је потврдило синоћ да ће примити брод "МВ Хондиус" на Канарским острвима "за три или четири дана", али још није одлучено у коју ће луку у Шпанији брод након тога тачно пристати.

Без дозволе

Међутим, предсједник Канарских острва каже да неће дозволити да брод пристане.

Након ове изјаве, шпански премијер Педро Санчез организоваће састанак са надлежним министрима, како би се одлучило шта је даљи корак шпанских власти.

Три путника преминула

Подсјетимо, три путника су преминула након што је са брод испловио из Аргентине, на путовање преко Атлантика, прије око мјесец дана.

Први путник преминуо је 11. априла, старији мушкарац, држављанин Низоземске, а нешто више од двије нед‌јеље касније преминула је његова супруга.

Која се претходно искрцала са брода са тијелом свог супруга на острву Света Јелена.

Наредног дана један путник је транспортован у Јужну Африку са симптомима и код њега је потврђено присуство хантавируса. Свијет је 2. маја потресла вијест да је на броду преминуо још један путник, држављанин Њемачке, преноси Телеграф.

Са путником који се лијечи у Швајцарској број случајева код којих је потврђен хантавирус или се на њега сумња, порастао је на 8.

