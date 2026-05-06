"Батина је изашла из раја": У школу се уводи нова васпитна мјера

Дјечаци школског узраста у Сингапуру који буду учествовали у малтретирању других, укључујући и сајбер насиље, могли би да буду кажњени шибањем као крајњом мјером, према новим школским смјерницама које су представљене у парламенту.

Казна би могла да износи до три ударца штапом и примјењивала би се само када су све друге дисциплинске мјере оцијењене као недовољне, рекао је министар просвјете Сингапура Дезмонд Ли, пренио је Гардијан.

Он је навео да се шибање уводи уз строге протоколе безбједности, укључујући обавезно одобрење директора школе који ће овластити оне који ће казну спроводити.

Такође ће се узимати у обзир зрелост ученика и процјена да ли казна може да допринесе разумијевању посљедица понашања.

Мјера се односи на дјечаке виших разреда основне школе и старије, док ће ученице бити санкционисане другим дисциплинским мјерама, попут притвора, суспензије и корекције оцјене из владања.

Одлука је услиједила након једногодишњег прегледа политике сузбијања насиља у школама и низа случајева који су привукли пажњу јавности, преноси Танјуг.

Међународне организације, укључујући УНИЦЕФ, противе се тјелесном кажњавању дјеце, наводећи да оно може да има негативне посљедице по ментално и физичко здравље и да допринесе даљим проблемима у понашању.

Према подацима Свјетске здравствене организације, процјењује се да је око 1,2 милијарде дјеце годишње изложено тјелесном кажњавању у породичном окружењу широм свијета.

