Logo
Large banner

Пробио зид куће и слетио у кухињу

Аутор:

АТВ
06.05.2026 10:11

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У њемачком граду Енепеталу пикап возило пробило је зид стамбене зграде и задњим дијелом слетјело у кухињу стана у приземљу.

Возач је, крећући се у рикверц, ушао пикапом у зграду пробивши фасаду. Задњи дио теретног простора камиона завршио је у кухињи стана у приземљу, саопштила је ватрогасна служба Енепетала.

У моменту несреће у стану није било никог од укућана. Ни возач ни било ко други није повређен.

Несрећа се догодила током поправке возила тешког око три и по тоне.

Полиција још истражује тачан узрок инцидента и за сада није саопштила више детаља.

Полиција Њемачка

Свијет

Њемачка: Потрага завршена трагично, пронађено тијело дјечака

Након што су грађевински инжењери прегледали конструкцију зграде, ватрогасци и припадници Савезне агенције за техничку помоћ изградили су дрвену рампу и извукли пикап из стана. Дијелови зграде су подупрти, а фасада је привремено запечаћена.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Полиција

аутом пробио зид куће

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Казне преко 400 евра: Клима уређај у ауту вас може скупо коштати

Ауто-мото

Казне преко 400 евра: Клима уређај у ауту вас може скупо коштати

1 д

1
Откривен идентитет мушкарца који је аутомобилом усмртио двоје људи у Лајпцигу

Свијет

Откривен идентитет мушкарца који је аутомобилом усмртио двоје људи у Лајпцигу

1 д

0
Резерве хране окнзерве тјестенина

Свијет

Почело је? Њемачка се спрема за најгоре

1 д

0
Бодљикава жица

Свијет

Гранична контрола и даље на снази

2 д

0

Више из рубрике

Ерупција вулкана у Италији

Свијет

Поново "прорадио" вулкан у Италији

1 ч

0
Аутомобил Тесла

Свијет

Тесла повлачи преко 200.000 аутомобила

1 ч

0
Вакцина

Свијет

"Не постоје контраиндикације за употребу вакцине против рака код старијих"

1 ч

0
АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

Свијет

АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

2 ч

0

  • Најновије

11

17

Драматично хапшење у Лакташима, повријеђени полицајци и осумњичени

11

13

Шта свештеник каже о тетовирању вјерских симбола

11

08

Оптужен за убиство своје трудне супруге, одсјекао себи наногицу и побјегао у Италију

11

07

Бањалучанин пијан напао жену и нанио јој лакше повреде

11

02

Ковачевић Кустурићу захвалио за часну службу отаџбини

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner