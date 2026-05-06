Пробио зид куће и слетио у кухињу

Аутор:АТВ
У њемачком граду Енепеталу пикап возило пробило је зид стамбене зграде и задњим дијелом слетјело у кухињу стана у приземљу.
Возач је, крећући се у рикверц, ушао пикапом у зграду пробивши фасаду. Задњи дио теретног простора камиона завршио је у кухињи стана у приземљу, саопштила је ватрогасна служба Енепетала.
У моменту несреће у стану није било никог од укућана. Ни возач ни било ко други није повређен.
Несрећа се догодила током поправке возила тешког око три и по тоне.
Ein schwerer Pick-up durchbrach in Ennepetal eine Hauswand und landete in der Küche einer unbewohnten Wohnung. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufwendig. https://t.co/wjUw9djjkU pic.twitter.com/sLl4bpHZHq— Kölnische Rundschau (@KoelnischeR) May 6, 2026
Полиција још истражује тачан узрок инцидента и за сада није саопштила више детаља.
Након што су грађевински инжењери прегледали конструкцију зграде, ватрогасци и припадници Савезне агенције за техничку помоћ изградили су дрвену рампу и извукли пикап из стана. Дијелови зграде су подупрти, а фасада је привремено запечаћена.
