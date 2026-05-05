Њемачка: Потрага завршена трагично, пронађено тијело дјечака

У Баварској се, како се чини, потврдио трагичан случај нестанка тинејџера. Током потраге за четрнаестогодишњим младићем који је од суботе био нестао, припадници служби су у понедјељак прије подне пронашли тијело у напуштеној згради у Мемингену.
Према наводима полиције у Кемптену, тијело је откривено у улици Фројденталштрасе, у близини жељезничке станице у Мемингену. Мјесто проналаска налази се у близини границе са Баден-Виртемберг. Постоје индиције да би се могло радити о несталом младићу.
Како преноси n-tv, позивајући се на Алгојер цајтунг (Allgäuer Zeitung), полиција је сумњала да се младић налази у тој згради, због чега су службеници током ноћи између недјеље и понедјељка изашли на терен. На лицу мјеста дошло је до пријетеће ситуације између једног мушкарца и полиције.
Осумњичени је успио побјећи и за њим је расписана потрага. Истрагу је преузело Тужилаштво у Мемингену.
Полиција наводи да постоји сумња на убиство. У току је идентификација тијела, као и утврђивање тачних околности смрти.
