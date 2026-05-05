Трамп: Цијене горива ће врло брзо пасти

Амерички предсједник Доналд Трамп јуче је поновио да Сједињене Америчке Државе неће допустити Ирану да развије нуклеарно оружје, јавља Анадолија.
"Не можемо допустити Ирану да има нуклеарно оружје", рекао је Трамп на скупу малих предузетника у Бијелој кући.
Његове изјаве долазе након што је Средишње заповједништво америчке војске (ЦЕНТЦОМ) објавило да разарачи америчке морнарице с навођеним пројектилима тренутно дјелују у Заливу, након проласка кроз Хормушки мореуз у склопу операције "Пројект слобода", чији је циљ осигурати слободу пловидбе за трговачке бродове.
"Немају морнарицу, немају ваздухопловство, немају противваздушну обрану, немају радар, немају вође. Заправо, вође су такођер отишле, али им не можемо допустити да имају нуклеарно оружје", рекао је Трамп.
Трамп је додао да очекује да ће високе цијене горива пасти "врло брзо" након завршетка рата с Ираном.
Раније у понедјељак рекао је и да је америчка војска уништила седам иранских "малих бродова".
