Трамп најавио пројекат "Слобода": Операција укључује разараче, 15.000 припадника војске, летјелице

04.05.2026 07:35

Фото: Tanjug/AP/Matt Rourke

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће САД покренути операцију за безбједно извлачење бродова из Ормуског мореуза која ће почети данас, у понедељак ујутро по блискоисточном времену.

Процес је назвао "Пројекат Слобода".

Он је, у објави на својој друштвеној мрежи Социјална истина, навео да је ријеч о хуманитарној иницијативи за земље које нису укључене у сукоб на Блиском истоку.

Трамп је додао да су бројне државе затражиле помоћ САД како би се њихови бродови, који су блокирани у мореузу, безбједно извукли, иако, како је истакао, немају никакве везе са актуелним сукобом.

- Обавијестили смо те земље да ћемо њихове бродове безбедно спровести кроз ограничене воде како би могли да наставе пословање - навео је Трамп.

Он је додао да је наложио својим представницима да учине "све што је могуће" како би бродови и њихове посаде безбједно напустили мореуз, уз напомену да се они неће враћати док област не буде безбједна за пловидбу.

Истакао је да је циљ операције да се помогне "људима, компанијама и државама које нису учиниле ништа погрешно, већ су жртве околности".

- Ово је хуманитарни гест Сједињених Америчких Држава, земаља Блиског истока, а посебно Ирана - рекао је Трамп.

Он је упозорио да многи бродови остају без хране и основних потрепштина за посаде, додајући да би ова иницијатива могла да допринесе изградњи добре воље међу странама у сукобу.

Трамп је, међутим, упозорио да ће сваки покушај ометања ове операције бити "одлучно спријечен".

Амерички предсједник је навео и његови представници воде "веома позитивне разговоре" са Ираном, који би могли да доведу до "позитивних резултата за све стране".

Централна команда: Пројекат "Слобода" укључује разараче, 15.000 припадника војске, летелице

Снаге америчке Централне команде саопштиле су да ће данас започети спровођење "Пројекта Слобода" с циљем обнављања комерцијалних пловидби кроз Ормуски мореуз, и то под руководством америчког предсједника Доналда Трампа.

У саопштењу објављеном на мрежи Икс наводи се да "Пројекат Слобода" укључује разараче са навођеним ракетама, више од стотину копнених и поморских летјелица, беспилотне платформе и око 15.000 припадника војних снага.

- Наша подршка овој одбрамбеној мисији је неопходна за регионалну безбједност и глобалну економију, јер такође одржавамо поморску блокаду - поручио је командант адмирал Бред Купер.

Циљ мисије је пружање подршке трговачким бродовима који транзитирају Ормуским мореузом, додаје се у саопштењу.

Додаје се да је амерички Стејт департмент прошле недјеље најавио нову иницијативу за побољшање координације и размјене информација међу међународним партнерима у подршци поморској безбедности у мореузу.

Поред тога, истиче се да ће током извођења "Пројекта Слобода" поморске војне акције бити комбиноване са дипломатијом.

