Трамп најавио пројекат "Слобода": Операција укључује разараче, 15.000 припадника војске, летјелице

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће САД покренути операцију за безбједно извлачење бродова из Ормуског мореуза која ће почети данас, у понедељак ујутро по блискоисточном времену.
Процес је назвао "Пројекат Слобода".
Он је, у објави на својој друштвеној мрежи Социјална истина, навео да је ријеч о хуманитарној иницијативи за земље које нису укључене у сукоб на Блиском истоку.
Трамп је додао да су бројне државе затражиле помоћ САД како би се њихови бродови, који су блокирани у мореузу, безбједно извукли, иако, како је истакао, немају никакве везе са актуелним сукобом.
- Обавијестили смо те земље да ћемо њихове бродове безбедно спровести кроз ограничене воде како би могли да наставе пословање - навео је Трамп.
Он је додао да је наложио својим представницима да учине "све што је могуће" како би бродови и њихове посаде безбједно напустили мореуз, уз напомену да се они неће враћати док област не буде безбједна за пловидбу.
Истакао је да је циљ операције да се помогне "људима, компанијама и државама које нису учиниле ништа погрешно, већ су жртве околности".
- Ово је хуманитарни гест Сједињених Америчких Држава, земаља Блиског истока, а посебно Ирана - рекао је Трамп.
Он је упозорио да многи бродови остају без хране и основних потрепштина за посаде, додајући да би ова иницијатива могла да допринесе изградњи добре воље међу странама у сукобу.
Трамп је, међутим, упозорио да ће сваки покушај ометања ове операције бити "одлучно спријечен".
Амерички предсједник је навео и његови представници воде "веома позитивне разговоре" са Ираном, који би могли да доведу до "позитивних резултата за све стране".
Централна команда: Пројекат "Слобода" укључује разараче, 15.000 припадника војске, летелице
Снаге америчке Централне команде саопштиле су да ће данас започети спровођење "Пројекта Слобода" с циљем обнављања комерцијалних пловидби кроз Ормуски мореуз, и то под руководством америчког предсједника Доналда Трампа.
У саопштењу објављеном на мрежи Икс наводи се да "Пројекат Слобода" укључује разараче са навођеним ракетама, више од стотину копнених и поморских летјелица, беспилотне платформе и око 15.000 припадника војних снага.
- Наша подршка овој одбрамбеној мисији је неопходна за регионалну безбједност и глобалну економију, јер такође одржавамо поморску блокаду - поручио је командант адмирал Бред Купер.
Циљ мисије је пружање подршке трговачким бродовима који транзитирају Ормуским мореузом, додаје се у саопштењу.
Додаје се да је амерички Стејт департмент прошле недјеље најавио нову иницијативу за побољшање координације и размјене информација међу међународним партнерима у подршци поморској безбедности у мореузу.
Поред тога, истиче се да ће током извођења "Пројекта Слобода" поморске војне акције бити комбиноване са дипломатијом.
