Брутална порука Револуционарне гарде за Америку

03.05.2026 12:17

Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Обавјештајна јединица иранског Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштила је данас да се простор за доношење одлуке САД сузио.

"Постоји само један начин да се ово протумачи: (амерички предсједник Доналд) Трамп мора да изабере између немогуће војне операције и лошег договора са Исламском Републиком Иран. Простор за доношење одлуке САД се сузио", наводи се у саопштењу објављеном на мрежи Икс.

Како наводи обавјештајна јединица ИРГЦ, Техеран је поставио крајњи рок да америчка војска оконча своју блокаду иранских лука, мада не прецизира који је то тачно рок, и истиче да су Кина, Русија и Европа промениле тон против Вашингтона, преноси Ал Џазира.

