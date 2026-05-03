Трамп јасан: 5.000 америчких војника иде из Њемачке

03.05.2026 07:56

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.
Амерички предсједник Доналд Трамп је изјавио да ће Сједињене Америчке Државе повући и више од 5.000 америчких војника из Њемачке.

Он је рекао новинарима на Флориди да ће Вашингтон значајно смањити број војника у Њемачкој и да ће смањење бити "много више од 5.000", преноси Ројтерс.

Пентагон је раније објавио да ће САД повући 5.000 војника из Њемачке.

Главни портпарол Пентагона Шон Парнел изјавио је у петак да се очекује да ће повлачење бити завршено у наредних шест до дванаест мјесеци, пренио је Ројтерс.

Ова одлука је донијета у тренутку све већег раздора између америчког предсједника Доналда Трампа и Европе када је у питању рат у Ирану, наводи агенција.

Трамп је раније ове седмице запријетио смањењем броја америчких војника у Њемачкој након сукоба са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом, који је у понедјељак рекао да Иранци понижавају САД у преговорима о окончању рата.

Трамп је у сриједу изјавио да Пентагон разматра могућност повлачења дијела америчких војника од укупно 40.000 колико их је стационирано у Њемачкој.

Он је навео на друштвеним мрежама да се преиспитује распоред америчких снага у Њемачкој, гдје се налази и сједиште Европске команде САД, преноси Танјуг.

