Јача сукоб Трампа и Мерца: Америка повлачи војску из Њемачке

Америчко Министарство одбране повлачи 5.000 војника из Њемачке, усред сукоба између предсједника САД-а Доналда Трампа и њемачког канцелара Фридриха Мерца око рата с Ираном.
Одлука долази дан након што је Трамп критиковао Мерца, који је сугерисао да су Сједињене Америчке Државе „понижене“ од стране иранских преговарача.
У објавама на друштвеним мрежама Трамп је протеклих дана поручио да Мерц „ради ужасан посао“ и да „му је земља разваљена“, истичући проблеме с имиграцијом и енергетиком. Трамп је такође предложио повлачење америчких војника из Италије и Шпаније.
САД има значајну војну присутност у Њемачкој, с више од 36.000 активних војника распоређених у базама широм земље, према подацима из децембра прошле године.
У саопштењу је портпарол Пентагона Шон Парнел рекао да је налог донио министар одбране Пит Хегсет.
„Ова одлука слиједи темељну ревизију распореда снага Министарства у Европи и узима у обзир потребе на терену и услове у оперативном подручју“, рекао је.
„Очекујемо да ће повлачење бити довршено у наредних шест до дванаест мјесеци“, додао је.
Трамп, дугогодишњи критичар НАТО савеза, оштро је нападао савезнике због одбијања учешћа у операцијама поновног отварања Хормушког мореуза.
На питање у четвртак разматра ли и повлачење америчких војника из НАТО савезница Италије и Шпаније, Трамп је одговорио: „Вјероватно хоћу, зашто не бих?“
„Италија нам није била од помоћи, а Шпанија је била грозна“, додао је, критикујући њихов одговор на рат у Ирану. „У свим случајевима су рекли: ‘Не желим се мијешати.’“
Мерц је раније ове седмице студентима на универзитету рекао да „Американци очигледно немају стратегију“ и да не види „какав би стратешки излаз могли одабрати“.
„Иранци су очигледно врло вјешти у преговорима, односно још вјештији у избјегавању преговора, пуштајући Американце да отпутују у Исламабад и затим оду без икаквог резултата“, рекао је. Додао је да је „цијела нација“ „понижена“ од стране иранског вођства.
Као одговор, Трамп је на својој платформи Truth Social написао да Мерц мисли како је „у реду да Иран има нуклеарно оружје“ и да „не зна о чему говори“. „Није ни чудо да Њемачка стоји тако лоше, и економски и у сваком другом погледу!“, стоји у објави.
Амерички војни распоред у Њемачкој далеко је највећи у Европи, с око 12.000 војника у Италији и додатних 10.000 у Уједињеном Краљевству. Многи су стационирани у ваздухопловној бази Рамштајн у близини југозападног њемачког града Кајзерслаутерна. Једино Јапан има већи број америчких војника.
Иако је Трамп и раније предлагао смањење америчких снага у Њемачкој, ти планови до сада нису спроведени. Године 2020. приједлог о премјештању 12.000 америчких војника из Њемачке у друге НАТО земље у Европи или назад у САД блокирао је Конгрес, а потом га је поништио предсједник Џо Бајден.
Тада је Трамп оптужио Њемачку да је „неодговорна“ јер њена војна потрошња знатно заостаје за НАТО циљем од 2% БДП-а. Но, то се под владом Фридриха Мерца значајно промијенило. Процјењује се да ће Њемачка 2027. издвајати 105,8 милијарди евра, док би укупна одбрамбена потрошња већ наредне године требало да достигне 3,1% БДП-а.
