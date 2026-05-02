Јача сукоб Трампа и Мерца: Америка повлачи војску из Њемачке

02.05.2026 08:01

Фото: Tanjug/AP/Jose Luis Magana/Ebrahim Noroozi

Америчко Министарство одбране повлачи 5.000 војника из Њемачке, усред сукоба између предсједника САД-а Доналда Трампа и њемачког канцелара Фридриха Мерца око рата с Ираном.

Одлука долази дан након што је Трамп критиковао Мерца, који је сугерисао да су Сједињене Америчке Државе „понижене“ од стране иранских преговарача.

Трамп Мерц

Свијет

Никада отворенији сукоб Трампа и Мерца: Ко је и ко ће бити понижен?

У објавама на друштвеним мрежама Трамп је протеклих дана поручио да Мерц „ради ужасан посао“ и да „му је земља разваљена“, истичући проблеме с имиграцијом и енергетиком. Трамп је такође предложио повлачење америчких војника из Италије и Шпаније.

САД има значајну војну присутност у Њемачкој, с више од 36.000 активних војника распоређених у базама широм земље, према подацима из децембра прошле године.

Хегсетов налог

У саопштењу је портпарол Пентагона Шон Парнел рекао да је налог донио министар одбране Пит Хегсет.

„Ова одлука слиједи темељну ревизију распореда снага Министарства у Европи и узима у обзир потребе на терену и услове у оперативном подручју“, рекао је.

Фридрих Мерц-16062026

Свијет

Све веће тензије у владајућој коалицији: Да ли пада Влада у Њемачкој?

„Очекујемо да ће повлачење бити довршено у наредних шест до дванаест мјесеци“, додао је.

Италија и Шпанија на удару

Трамп, дугогодишњи критичар НАТО савеза, оштро је нападао савезнике због одбијања учешћа у операцијама поновног отварања Хормушког мореуза.

На питање у четвртак разматра ли и повлачење америчких војника из НАТО савезница Италије и Шпаније, Трамп је одговорио: „Вјероватно хоћу, зашто не бих?“

Фридрих Мерц

Свијет

Тешке ријечи Мерца: Вријеме комфорног живота за Нијемце завршено

„Италија нам није била од помоћи, а Шпанија је била грозна“, додао је, критикујући њихов одговор на рат у Ирану. „У свим случајевима су рекли: ‘Не желим се мијешати.’“

Мерцове ријечи које су запалиле фитиљ

Мерц је раније ове седмице студентима на универзитету рекао да „Американци очигледно немају стратегију“ и да не види „какав би стратешки излаз могли одабрати“.

„Иранци су очигледно врло вјешти у преговорима, односно још вјештији у избјегавању преговора, пуштајући Американце да отпутују у Исламабад и затим оду без икаквог резултата“, рекао је. Додао је да је „цијела нација“ „понижена“ од стране иранског вођства.

брисел европска унија brisel evropska unija

Економија

Брисел: САД показују да су непоуздан партнер

Као одговор, Трамп је на својој платформи Truth Social написао да Мерц мисли како је „у реду да Иран има нуклеарно оружје“ и да „не зна о чему говори“. „Није ни чудо да Њемачка стоји тако лоше, и економски и у сваком другом погледу!“, стоји у објави.

Највећа америчка војна присутност у Европи

Амерички војни распоред у Њемачкој далеко је највећи у Европи, с око 12.000 војника у Италији и додатних 10.000 у Уједињеном Краљевству. Многи су стационирани у ваздухопловној бази Рамштајн у близини југозападног њемачког града Кајзерслаутерна. Једино Јапан има већи број америчких војника.

Додик Милвоки

Свијет

Додик у Милвокију посјетио Саборни храм Светог Саве и школу

Иако је Трамп и раније предлагао смањење америчких снага у Њемачкој, ти планови до сада нису спроведени. Године 2020. приједлог о премјештању 12.000 америчких војника из Њемачке у друге НАТО земље у Европи или назад у САД блокирао је Конгрес, а потом га је поништио предсједник Џо Бајден.

Тада је Трамп оптужио Њемачку да је „неодговорна“ јер њена војна потрошња знатно заостаје за НАТО циљем од 2% БДП-а. Но, то се под владом Фридриха Мерца значајно промијенило. Процјењује се да ће Њемачка 2027. издвајати 105,8 милијарди евра, док би укупна одбрамбена потрошња већ наредне године требало да достигне 3,1% БДП-а.

Прочитајте више

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Економија

Трамп креће у нови царински рат против ЕУ: Уводи царине од 25 одсто на аутомобиле и камионе

17 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп запријетио: "Повлачимо се"

18 ч

0
Покушај атентата на Трампа

Свијет

Нови снимак открива како је атентатор на Трампа пробио обезбјеђење у четири секунде

18 ч

0
Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

Свијет

Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

23 ч

0

Више из рубрике

Додик у Милвокију посјетио Саборни храм Светог Саве и школу

Свијет

Додик у Милвокију посјетио Саборни храм Светог Саве и школу

4 ч

0
Српски принц у срцу европског дворског спектакла: Филип Карађорђевић међу најближима шведској круни

Свијет

Српски принц у срцу европског дворског спектакла: Филип Карађорђевић међу најближима шведској круни

14 ч

0
Преживјели из Хирошиме позвао на укидање нуклеарног оружја

Свијет

Преживјели из Хирошиме позвао на укидање нуклеарног оружја

14 ч

0
Иран погубио Сасана Азадварда (21), био првак у каратеу

Свијет

Иран погубио Сасана Азадварда (21), био првак у каратеу

16 ч

1

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

12

12

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстеин оставио 5 милиона долара

12

12

Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

12

09

Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

11

53

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

