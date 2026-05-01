Преживјели из Хирошиме позвао на укидање нуклеарног оружја

Ђиро Хамасуми /80/, који је преживио атомско бомбардовање Хирошиме, затражио је од Уједињених нација укидање нуклеарног оружја, истичући да у свијети не може бити мира док број нуклеарних бојевих глава не падне на нулу.

"Нуклеаро оружје је оружје ђавола са којим се не може коегзистирати", рекао је Хамасуми, који је генерални секретар водеће јапанске организације преживјелих нуклеарно бомбардовање.

Он је на конференцији УН у Њујорку нагласио да су бомбардовања Хирошиме и Нагасакија оставила дугорочне физичке, психичке и економске посљедице по преживјеле.

Хасуми је упозорио на велики број нуклеарних бојевих глава у свијету, истичући да "не може бити мира док тај број не падне на нулу".

Он се обратио на конференцији УН у Њујорку, која се одржава у оквиру мјесечног прегледа примјене Уговора о неширењу нуклеарног оружја, пренијела је агенција Кјодо.

Хамасуми је још у мајчиној утроби преживио бомбардовање Хирошиме 6. августа 1945. године.

