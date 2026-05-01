Logo
Large banner

Трамп запријетио: "Повлачимо се"

Извор:

Б92

01.05.2026 17:56

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је повлачењем америчких трупа из Италије и Шпаније, само дан након што је изјавио да разматра смањење броја војника стационираних у Њемачкој, пише „Гардијан“.

Пријетња упућена Њемачкој услиједила је након што је њемачки канцелар Фридрих Мерц рекао да су Сједињене Америчке Државе „понижене“ од стране Ирана, као и послије вишенедјељних Трампових критика на рачун НАТО савезника због тога што нису помогли у поновном отварању Хормушког мореуза, кључног поморског коридора.

Шпански премијер Педро Санчез од самог почетка отворено се противио америчко-израелском рату против Ирана, док је Рим покушавао да балансира све до краја марта, када је одбио да дозволи коришћење ваздухопловне базе на Сицилији за америчке авионе који су превозили оружје за Иран.

На питање новинара да ли разматра повлачење америчких трупа из Италије и Шпаније, Трамп је одговорио:

„Вјероватно... Зашто не бих? Италија нам није била ни од какве помоћи, а Шпанија је била ужасна, апсолутно ужасна.“

Италијански министар одбране Гвидо Крозето изјавио је да „не разумије“ Трампове мотиве и одбацио оптужбе да Рим није помагао Вашингтону, посебно када је ријеч о поморској безбједности.

„Као што је свима јасно, европски бродови никада нису прелазили Хормушки мореуз на начин на који је Трамп тврдио. Такође смо понудили учешће у мисији заштите пловидбе, што је америчка војска веома цијенила“, рекао је Крозето.

У Италији је распоређено око 13.000 америчких војника у седам поморских база.

Шпанија засад није званично реаговала, али је раније одбила да дозволи коришћење заједничких војних база на својој територији за нападе на Иран и била је најгласнији критичар Трамповог рата унутар Европске уније.

Крајем прошле године у Европи је било стално распоређено око 68.000 америчких војника, од чега више од половине, око 36.400, у Њемачкој.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

НАТО

Хормушки мореуз

Италија

Шпанија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Покушај атентата на Трампа

Свијет

Нови снимак открива како је атентатор на Трампа пробио обезбјеђење у четири секунде

1 ч

0
Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

Свијет

Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

6 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Техеран поражен, желимо побједу ''већом разликом''

9 ч

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп одбацио приједлог да носи панцир након вишеструких покушаја атентата

10 ч

0

Више из рубрике

Покушај атентата на Трампа

Свијет

Нови снимак открива како је атентатор на Трампа пробио обезбјеђење у четири секунде

1 ч

0
Мајкл Џексон и Џефри Епстин

Свијет

"Мајкл није имао појма ко је Џефри Епстин" Џексонов тјелохранитељ открио како је дошло до фотографије краља попа и осуђеног педофила

1 ч

0
Турска протести

Свијет

Хаос у Турској: Сукоб полиције са демонстрантима, приведено више од 350 људи

1 ч

0
Упозорење америчког генерала: "Ако заратимо са Кином..."

Свијет

Упозорење америчког генерала: "Ако заратимо са Кином..."

2 ч

0

  • Најновије

18

36

Првомајски шок: Д‌јеца пронашла ранац у природи, родитељи одмах звали полицију!

18

25

Убијена новинарка у Сарајеву: Бивши супруг отео њихово петогодишње дијете

18

20

Зашто се за Празник рада једе грах?

18

04

Влада Српске спремна да обезбиједи све потребне гаранције и услове за лијечење генерала Младића

18

01

Прве фотографије с мјеста злочина: Овд‌је је мушкарац убио жену, па побјегао с лица мјеста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner