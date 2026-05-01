Трамп запријетио: "Повлачимо се"

Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је повлачењем америчких трупа из Италије и Шпаније, само дан након што је изјавио да разматра смањење броја војника стационираних у Њемачкој, пише „Гардијан“.
Пријетња упућена Њемачкој услиједила је након што је њемачки канцелар Фридрих Мерц рекао да су Сједињене Америчке Државе „понижене“ од стране Ирана, као и послије вишенедјељних Трампових критика на рачун НАТО савезника због тога што нису помогли у поновном отварању Хормушког мореуза, кључног поморског коридора.
Шпански премијер Педро Санчез од самог почетка отворено се противио америчко-израелском рату против Ирана, док је Рим покушавао да балансира све до краја марта, када је одбио да дозволи коришћење ваздухопловне базе на Сицилији за америчке авионе који су превозили оружје за Иран.
На питање новинара да ли разматра повлачење америчких трупа из Италије и Шпаније, Трамп је одговорио:
„Вјероватно... Зашто не бих? Италија нам није била ни од какве помоћи, а Шпанија је била ужасна, апсолутно ужасна.“
Италијански министар одбране Гвидо Крозето изјавио је да „не разумије“ Трампове мотиве и одбацио оптужбе да Рим није помагао Вашингтону, посебно када је ријеч о поморској безбједности.
„Као што је свима јасно, европски бродови никада нису прелазили Хормушки мореуз на начин на који је Трамп тврдио. Такође смо понудили учешће у мисији заштите пловидбе, што је америчка војска веома цијенила“, рекао је Крозето.
У Италији је распоређено око 13.000 америчких војника у седам поморских база.
Шпанија засад није званично реаговала, али је раније одбила да дозволи коришћење заједничких војних база на својој територији за нападе на Иран и била је најгласнији критичар Трамповог рата унутар Европске уније.
Крајем прошле године у Европи је било стално распоређено око 68.000 америчких војника, од чега више од половине, око 36.400, у Њемачкој.
