Упозорење америчког генерала: "Ако заратимо са Кином..."

Високи званичник америчког Маринског корпуса упозорио је да је кинеска војска данас равноправан противник Сједињеним Америчким Државама и да би сваки будући сукоб између двије силе био много тежи од тренутних операција против Ирана.
Генерал-потпуковник Стивен Скленка, замјеник команданта за инсталације и логистику у Америчком маринском корпусу, рекао је током војне изложбе у Вашингтону да Кина више није само „отприлике равноправан“ противник, већ прави ривал Сједињеним Америчким Државама у готово сваком сегменту глобалног утицаја.
„Не постоји већа пријетња од Народне Републике Кине. Не слушајте глупости да су отприлике једнаки. Једнаки су зато што нас сустижу у скоро сваком аспекту националне моћи“, рекао је Скленка.
Упозорио је да би могући сукоб са Кином био далеко сложенији и опаснији од тренутних операција против Ирана. Иако је Иран много слабија сила, показао је способност да нанесе озбиљну штету америчким снагама и савезницима, укључујући нападе дроновима и балистичким ракетама на базе широм Блиског истока.
„Тек неколико мјесеци смо у борбеним операцијама, а већ имамо мртвих и рањених. Иран је лансирао стотине дронова и ракета на наше базе и савезнике“, рекао је Скленка, додајући да се америчке војне базе више не могу посматрати као безбједна позадина, већ као кључне борбене тачке.
Према његовим ријечима, Кина има знатно веће економске, индустријске и војне капацитете од Ирана. Посебно је нагласио брзи развој кинеске војне индустрије, укључујући бродоградњу, производњу оружја и развој напредних технологија.
„У посљедњих 10 до 15 година, индустријска база Кине је надмашила нашу производњу. Њихов капацитет бродоградње је наводно 230 пута већи од америчког“, истакао је он.
Такође је упозорио на брзо ширење кинеског нуклеарног арсенала, модернизацију подморница и развој тактика ратовања заснованих на вјештачкој интелигенцији и ројевима дронова.
Говорећи о стратегији Пекинга, Скленка је изјавио да кинеско руководство жели да преузме глобално лидерство и промијени постојећи међународни поредак.
„Њихова намјера је јасна. Желе да заузму мјесто водеће силе у свијету и то не желе да дијеле ни са ким“, рекао је он.
Посебно је упозорио на рањивост америчких војних база, наглашавајући да би будући сукоби могли почети неконвенционалним нападима.
„Први удар вјероватно неће доћи у облику ракета или бомбардера. Могао би бити сајбер напад на електроенергетску мрежу, кампања дезинформација или напад дроном унутар саме базе“, објаснио је.
Он је нагласио да америчка војска мора хитно ојачати инфраструктуру, побољшати одбрану од дронова и осигурати отпорност комуникационих и енергетских система.
„Наше базе морају постати борбене платформе. Нећемо се само борити са њих, у многим случајевима ћемо се борити за њих“, закључио је Скленка, а преноси Кликс.
