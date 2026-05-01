Трамп одбацио приједлог да носи панцир након вишеструких покушаја атентата

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп одбацио је приједлог да носи панцир, након вишеструких покушаја атентата, иако је потврдио да му је то предложено.
- Не знам да ли бих могао да поднесем да изгледам 20 килограма теже - рекао је Трамп одговарајући на питање новинара.
Он је казао да је одлично то што је агент Тајне службе, који је прошлог викенда упуцан током посљедњег покушаја атентата на њега, приликом свечане вечере Удружења дописника из Беле куће у хотелу "Хилтон" у Вашингтону, носио панцир.
- Прслук је урадио невјероватан посао, погодио га је метак изблиза, а он чак није ни желио да иде у болницу - рекао је Трамп.
Он је казао да му је предложено да носи панцир, и да је "то нешто о чему треба размислити".
На питање да ли је забринут да поново може да се догоди покушај атентата, Трамп је рекао да "не размишља о томе".
- А и да размишљам, не бих радио баш добар посао овде, размишљао бих само о томе - казао је Трамп.
Трамп се суочио са још два покушаја атентата, током предизборне кампање која је претходила изборима 2024. године, а у атентату у јулу те године испаљени метак га је окрзнуо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму