Трамп одбацио приједлог да носи панцир након вишеструких покушаја атентата

Аутор:

АТВ
01.05.2026 08:41

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп одбацио је приједлог да носи панцир, након вишеструких покушаја атентата, иако је потврдио да му је то предложено.

- Не знам да ли бих могао да поднесем да изгледам 20 килограма теже - рекао је Трамп одговарајући на питање новинара.

Он је казао да је одлично то што је агент Тајне службе, који је прошлог викенда упуцан током посљедњег покушаја атентата на њега, приликом свечане вечере Удружења дописника из Беле куће у хотелу "Хилтон" у Вашингтону, носио панцир.

- Прслук је урадио невјероватан посао, погодио га је метак изблиза, а он чак није ни желио да иде у болницу - рекао је Трамп.

Он је казао да му је предложено да носи панцир, и да је "то нешто о чему треба размислити".

На питање да ли је забринут да поново може да се догоди покушај атентата, Трамп је рекао да "не размишља о томе".

- А и да размишљам, не бих радио баш добар посао овде, размишљао бих само о томе - казао је Трамп.

Трамп се суочио са још два покушаја атентата, током предизборне кампање која је претходила изборима 2024. године, а у атентату у јулу те године испаљени метак га је окрзнуо.

Више из рубрике

turističke destinacije za ljeto 2026

Свијет

Подигнут ниво терористичке пријетње у Великој Британији: Напад је ''веома вјероватан''

7 ч

0
1. мај - Међународни празник рада

Свијет

1. мај - Међународни празник рада

7 ч

0
Напад у средњој школи: Више особа избодено ножем

Свијет

Напад у средњој школи: Више особа избодено ножем

8 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

"Епстиново опроштајно писмо је скривено од јавности"

17 ч

0

  • Најновије

15

28

Филм о Мајкл Џексону надмашио сва очекивања, престигао и Опенхајмер

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner