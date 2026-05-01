1. мај - Међународни празник рада

01.05.2026 07:42

1. мај - Међународни празник рада

Широм свијета данас се обиљежава 1.мај - Међународни празник рада, у знак сјећања на 1. мај 1886. године, када су радници у Чикагу штрајком и протестима почели да се боре за осмочасовно радно вријеме.

На првом конгресу Друге интернационале 1889. године одлучено је да се наредне године одржи велика манифестација којом ће бити прослављен 1. мај, у знак сјећања на протесте у Чикагу и као облик борбе за радничка права.

На другом конгресу Радничке интернационале је одлучено да се од 1890. године, 1. маја широм свијета одржавају манифестације, демонстрације и штрајкови.

Више из рубрике

Напад у средњој школи: Више особа избодено ножем

Свијет

Напад у средњој школи: Више особа избодено ножем

8 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

"Епстиново опроштајно писмо је скривено од јавности"

17 ч

0
Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.

Свијет

Вјештачка интелигенција у служби медицине: Руски научници направили модел за откривање рака панкреаса

18 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Аутобусом слетјела у ријеку - ВИДЕО

19 ч

0

