Широм свијета данас се обиљежава 1.мај - Међународни празник рада, у знак сјећања на 1. мај 1886. године, када су радници у Чикагу штрајком и протестима почели да се боре за осмочасовно радно вријеме.
На првом конгресу Друге интернационале 1889. године одлучено је да се наредне године одржи велика манифестација којом ће бити прослављен 1. мај, у знак сјећања на протесте у Чикагу и као облик борбе за радничка права.
На другом конгресу Радничке интернационале је одлучено да се од 1890. године, 1. маја широм свијета одржавају манифестације, демонстрације и штрајкови.
