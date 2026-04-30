Аутобусом слетјела у ријеку - ВИДЕО

30.04.2026 20:21

Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Возачица на обуци слетјела је јутрос, 30. априла, аутобусом у ријеку Сеину након што је ударила у паркирани аутомобил и изгубила контролу над возилом, објавили су званичници.

Саобраћајна управа потврдила је за ББЦ да је возачица била при крају "практичне обуке" у тренутку незгодне у Јувисy-сур-Оргеу, око 20 километара јужно од Париза.

Тестови на дрогу и алкохол били су негативни, рекао је полицијски портпарол.

Градоначелница: Возачица је изгубила контролу над возилом

Префектура Ессонне саопштила је да су све четири особе из аутобуса спасене из воде, у акцији у којој је учествовало више од 90 ватрогасаца, ронилаца и полицајаца.

Портпарол Ил Д Франс Мобилитеса, регионалне саобраћајне управе за подручје Париза и ширу регију, изјавио је да је возачица била у пратњи "главног возача" и да су у возилу била још два путника, преноси "Индекс".

Градоначелница Јувисy-сур-Оргеа Ламиа Бенсара Реда навела је да је возачица "изгубила контролу" над возилом у близини станице недалеко од обале ријеке, "прије него што је слетјела у Сеину и повукла паркирани аутомобил" са собом.

"Сви су брзо спашени и, срећом, сви су добро", додала је у објави на Фејсбуку.

Свједок: Пролазници су одмах притекли у помоћ

Жена која је свједочила је испричала за АФП да је аутобус промашио скретање удесно уз ријеку те је "наставио право и повукао аутомобил са собом". "Пролазници су одмах притекли у помоћ и бацали појасеве за спасавање прије доласка хитних служби", додала је 55-годишња Елисабет.

Други свједок, 19-годишњи Амин, нагласио је да је изгледало као да је "сваки ватрогасац у департману био тамо".

АФП наводи да је у акцији спасавања учествовало више спасилачких чамаца, дрон и хеликоптери. Локалне власти објавиле су око 14 сати снимак извлачења аутобуса из ријеке те навеле да је извучен и аутомобил.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

