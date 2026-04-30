Цвијановић за АТВ: Институције Републике Српке раде свој посао за разлику од институција БиХ

Институције Републике Српске раде свој посао, док се код институција БиХ виде огромни застоји, неслагања или такмичење врло различитих политичких агенди, рекла је за АТВ Жељка Цвијеновић српски члан Предсједништва БиХ.
"Кад су у питању институције Републике Српске оне раде свој посао и наравно не смањеном брзином рјешавају своје обавезе. Видим да су ушли у неке нове активности и најаве и заиста сам задовољна оним што могу да видим кад је у питању активизам Владе Републике Српске. Кад су у питању институције БиХ види се наравно да долази до одређених преслагивања или до подизања одређених тензија или тема које заправо и нису теме које би нешто значиле у овом мјесецу да то није изборна година", рекла је Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ.
Проблеми који муче институције Бих су сваке године исте. Једна разлика је томе су изражени више или мање у зависности од тога да је изборна година или предизборна кампања, каже Цвијановић.
"Активност тих институција би се могла анализирати на различите начине. Када бисте то радили, онда бисте видјели дефинитивно огромне застоје, огромна неслагања, препуцавања, наметање или такмичење врло различитих политичких агенди. И по томе можете закључити да су оне у застоју више него у неком активизму за разлику од институција Републике Српске", наводи Цвијановић.
У раду предсједништва БиХ није потребна предизборна кампања или изборна година да би дошло до сукоба мишљења или политичких агенди, појашњава српски члан Предсједништва БиХ.
"Оно сто је добро за предсједништво јесте да располажете одређеним механизмима заштите и да можете, и ја могу као српски члан да се обратим Републици Српској и њеним институцијама да тражим заштиту као што је случај са нашом Народном скупштином. Ту онда долази до прегласавања у одређеним стварима које су везане за међународна питања и међународну политику", рекла је Жељка Цвијановић.
Према њеним ријечима, већа заштита постоји по питању одбране јер се одлуке морају донијети консензусом, у случају када нема једногласне одлуке, одлука не постоји.
"У предсједништву се настоје потенцирати, инсистирати или промовисати одређене теме за које неко мисли да би могао да прикупи одређене политичке поене. Оно што брине јесу упорне и тешке злоупотребе Уставног система, генерално говорећи када су институције БиХ. Не само оно што испада као нека политичка тема зато што неко покушава да добије политичке поене, то је безазлено у односу на оно што су стварни функционални недостаци у смислу злоупотребе функција институција онога што нам је Устав написао. Погледајте само министарство иностраних послова па ћете видјети на који начин узурпирају процедуре и уставна овлаштења предсједништва, на који начин заобилазе предсједништво онда кад знају да не могу добити став који би њима појединачно као политичкој структури одговарао", каже Цвијановић.
Море дипломата из бошњачког корпуса раде самостално и у вези са само једним чланом Предсједништва или у договору са министарством иностраних полова приликом чега заобилазе Предсједништво иако је то њихова надлежност, појашњава Цвијановић.
"Тешке злоупотребе система доводе и до тешких посљедица, из тог разлога немамо никакву комуникацију. Нити имате неки нормалан однос у којем можете да делегирате ствари које би биле за опште добро па да се њима бавите на тај начин. Томе кад додате функцију разних странаца, кад погледате тешку злоупотребу Дејтонског споразума кроз позицију високих представника, онда можете да разумијете да је ово један хаос у којем се живи и веома тешко функционисати на онај начин како бисте жељели да функционишете", рекла је Цвијановић.
Изборни процес и техника која треба да се уведе на изборима представља још један вид тешке манипулације или заобилажења онога што би требало да буду рјешења, појашњава српски члан Предсједништва БиХ.
