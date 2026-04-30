Пјевач осуђен за вишеструка звјерска силовања

Бивши пјевач групе Спандеј Балет, Рос Дејвидсон, осуђен је данас на 14 година затвора због серије силовања и сексуалних напада на шест жена.
Зависник од се*са Дејвидсон (38), желио је се*суалне односе до шест пута током ноћи и силом се наметао женама које су га одбијале.
Додик: Западна Славонија - бол која траје и нема заборава
Овај Шкот постао је својеврсни "се*с симбол" након што је глумио у вестендском мјузиклу "Ви Вил Рок Ју" и вјеровао је да му то даје за право да има сваку жену коју пожели. Такође је био водећи пјевач групе Спандеј Балет 2018. године под умјетничким именом Рос Вајлд.
Дејвидсон је имао тајну жељу да има се*суалне односе са женама док спавају – и уживао је у томе да то снима, чуло се на крунском суду Вуд Грин.
Пјевач је негирао низ сексуалних дјела почињених у периоду између 2013. и 2023. године. Негирао је нападе и рекао суду: "Никада у животу нисам силовао, се*суално напао или присилио ниједну жену".
Дејвидсону се први пут судило у јулу 2024. године, када је проглашен кривим за нападе на три жене. Порота га је осудила за силовање прве жене и за се*суални напад на другу и трећу жену. Такође је осуђен за воајеризам у односу на четврту тужитељку.
Супруга Радоша Бајића поново у болници: "Уз божију милост и помоћ увијек побјеђујемо"
Рођен у Абердину, Дејвидсон је негирао једну оптужбу за силовање пете тужитељке, али је проглашен кривим за тај напад након поновљеног суђења у јануару. Она је упознала Дејвидсона у фебруару 2012. преко апликације за упознавање "Пленти оф Фиш" и изјавила је да ју је напао у марту 2015. године након што је дошла да борави код њега у Финчлију. Жена је рекла да ју је Дејвидсон приморао да носи S&M (садомазохистичку) се*с огрлицу са стезницима за зглобове.
Такође је осуђен за покушај силовања и сексуални напад на шесту жртву коју је упознао на Тајланду.
Дејвидсон је сједио на оптуженичкој клупи читајући књигу док су читане изјаве о посљедицама које су жртве претрпјеле. Једна жена је рекла да је претрпјела "тешку психолошку штету" и "изгубила сву вјеру у себе" након што је силована.
Додала је: "Мој живот се трајно промијенио. Више се не осјећам безбједно и нисам у стању да вјерујем свијету. Ништа нисам урадила да заслужим оно што се догодило. Молим суд да примијети да ово није био само један тренутак, већ искуство које наставља да обликује мој живот сваког дана".
Друга жртва је рекла да се, када је схватила шта јој је Дејвидсон урадио, "осјећала силованом и изданом од стране некога коме је вјеровала". Од тада су јој дијагностиковани анксиозност и депресија и прописане су јој таблете за спавање.
Огласио се МУП о принудном слијетању авиона на Влашић
"Све је то директна посљедица онога што ми је Рос урадио", рекла је.
"Описала бих себе као некога ко живи у лимбу; преживљавам, али више не живим и не уживам у животу", наставила је исповијест.
Трећа жртва је изјавила: "Овај човјек ми је одузео младост, невиност и слободу. Чак ни затвор никада неће донијети правду за оно што је учинио", рекла је.
Судија Џон Дод рекао је поводом првог случаја силовања: "Снимили сте тај ужасни догађај и снимак је приказан на вашем суђењу. То је било шокантно и срамотно понашање усмјерено против младе жене".
Судија је додао да је Дејвидсон био "харизматичан и успјешан музичар" у вријеме када је нападао своје жртве.
"Свака од њих је дала исказ и свака је живо испричала истину. Њихов осјећај издаје био је јасан свима у судници. Имали сте посебан интерес за 'игру спавања', али у стварности то је било сексуално злостављање... то је био ваш кинки фетиш", рекао је судија.
Европска централна банка донијела одлуку о каматама
Дод је осудио Дејвидсона на укупно 14 година затвора и навео да ће имати право на условни отпуст након што одслужи двије трећине казне. Дејвидсон је провео 679 дана у притвору, што ће му бити урачунато у казну.
Ричард Хернден, тужилац, раније је описао Роса као својеврсног "се*с симбола".
"Он је веома згодан и физички спреман. Пјева, свира гитару и кажу да је шармантан и харизматичан. Његова мрачна страна није прва ствар коју многе жене и дјевојке примијете код њега. Али жене у овом случају могу посвједочити о том злокобном дјелу његове личности. Силовао је, присиљавао и се*суално напао бројне младе жене током посљедње деценије".
"Често се претпоставља да мушкарци попут оптуженог, благословени добрим изгледом и звјезданим квалитетом, могу добити сваку дјевојку коју пожеле без прибјегавања сексуалним деликтима, без присиљавања жена, без силовања. Ипак, стварност демантује ту претпоставку. У овом случају, многе младе жене су се јавиле полицији да кажу да су биле жртве предаторског понашања господина Дејвидсона. То је зато што он очекује се*с на захтјев и прибјегава силовању и сексуалном нападу ако не добије оно што мисли да заслужује", рекао је тужилац.
Дејвидсон је снимио себе како силује прву жену након што су се посвађали у његовом стану 1. октобра 2013. године.
"Након тога јој је рекао: 'Зашто изгледаш као да си силована?'. Била је шокирана што би он уопште поставио такво питање. Необично је то што заправо постоји независан доказ о томе шта се догодило, јер је оптужени то тајно снимао", рекао је тужилац.
Ученик донио пиштољ у школу, реаговала полиција
Дејвидсон је се*суално напао исту жену трљајући се о њу док је стењао: "Ово је оно што желиш".
Другу жену је Дејвидсон се*суално напао додирујући јој груди. Рекао јој је да има "посебну фантазију" да има се*с са женом док она спава. Била је "згрожена и узнемирена" када је сазнала да је и њу снимао.
Трећа жена је нападнута у Кану, гдје је он отишао на филмски фестивал у мају 2018. године.
"Оно што јој је урадио било је бизарно и перверзно: миловао јој је груди док је чврсто спавала. Она то, наравно, није знала", рекао је тужилац.
Жена се касније препознала на снимку екрана направљеном из видеа.
"Када је сазнала да је била сексуално злостављана, била је очајна", наставио је тужилац.
Четврта жена је тврдила да ју је Дејвидсон такође снимао док му је пружала орални се*с. Када га је ухватила са телефоном у руци, рекао је да "одговара на поруку".
Средствима кабинета предсједника Српске купљен простор за проширење вртића
"Рекла је да јој је било чудно што шаље поруке док она то ради за њега", навео је тужилац.
Тврдила је да је имао поновљене односе са њом и да је била сувише физички исцрпљена за даљи се*с. Дејвидсон је био "потпуно манипулативна и садистичка особа", рекао је Хернден и додао:
"Коришћена је као нека врста се*суалне робиње. Желио је се*суалне односе пет или шест пута током ноћи".
Пета тужитељка рекла је пороти да је прочитала чланак који је приказивао "случај сличан мом, што ме је охрабрило да схватим да оно што сам доживјела није био изолован инцидент".
Рекла је да је упознала Дејвидсона преко апликације "Пленти оф Фиш" и да су се први пут срели када је боравила код њега на његов 24. рођендан, када су имали споразумни се*с. Године 2014. поново је боравила код њега током продуженог викенда.
Познато када стиже нова сезона серије Кућа змаја
Хернден је рекао:
"Тај викенд је био лошији. Осјетила је да се његово понашање промијенило, постао је асертивнији, чак и агресиван. Био би оштар према њој и прекидао је у разговору. Једног јутра ју је прекорио јер је оставила длаке своје дуге косе у кади и омаловажавао је због тога. Чак је сам изашао из куће јер му је предуго требало да се нашминка. Друге или треће вечери су разговарали у дневној соби. Без прекидања разговора, отишао је у спаваћу собу, вратио се са садомазохистичком огрлицом и стезницима за зглобове и једноставно јој их ставио. Урадио је то без ријечи и без питања за дозволу. Осјећала је да то ради како би показао своју моћ и доминацију над њом".
Током истраге, полиција је у Дејвидсоновом телефону пронашла видео на којем додирује жену док спава на Тајланду. Полиција је идентификовала ту жену, која је рекла да је путовала Тајландом када је отишла на Тиндер да пронађе некога за заједничко разгледање знаменитости.
Рекла је да су на крају имали "се*с у пијаном стању", али када се пробудила, он је покушавао да продре у њу без кондома. Није знала ништа о снимку док јој полиција није рекла.
Дејвидсон је рекао полицији да се она претварала да спава на снимку и негирао је покушај силовања.
"Рекао је да је потрошио богатство на њу и да су обоје имали кинки и авантуристички се*с", рекао је Хернден.
Дејвидсон је ухапшен у својој кући 30. марта 2021. године. Током полицијског испитивања тврдио је да је "све било споразумно" и наглашавао да је "неконвенционалан у својим се*суалним укусима".
Суду је рекао да га занимају "костимирање, игра спавања и други кинкови".
Јавно бих им дјецу одрао: Нове стравичне поруке Звицеровог атентатора
"Игра спавања је за мене мала се*суална игра гдје се неко претвара да спава и труди се да не реагује док га неко сексуално стимулише. То никада не траје дуже од пар минута прије него што обје стране почну да учествују. То је као нека 'безобразна' игра", рекао је.
Шарлот Њуел, његов бранилац, питала га је: "У уводној ријечи тужилаштва описани сте као садиста. Да ли прихватате ту карактеризацију?"
Дејвидсон је одговорио: "Рекао бих супротно. Се*суално сам више мазохиста него садиста. Када је ријеч о се*су, више волим доминацију над собом него да ја доминирам неким другим".
Тврдио је да је прва жена уживала у дављењу: "Вољела је да буде гушена и слично. Ја никада нисам хтио да идем дотле. Жељела је потпуно дављење, а ја то никада не бих могао да урадим жени".
Њуел је питала: "Да ли сте икада силовали, присиљавали или се*суално напали младе жене, икада?"
Дејвидсон је одговорио: "Никада у животу нисам силовао, се*суално напао или присилио ниједну жену".
Признао је да је снимао прву жену, али је рекао да је то увијек било уз њен пристанак.
Старцу чекићем смрскао главу, ребра и шаку: Откривен мотив језивог злочина
Дејвидсон из Финчлија, сјеверни Лондон, осуђен је за силовање, покушај силовања и се*суални напад након суђења у јануару. У јулу 2024. порота га је осудила за силовање, двије оптужбе за се*суални напад и воајеризам четврте тужитељке.
Шика Верма, виша тужитељка, изјавила је: "Рос Дејвидсон је предаторски се*суални преступник који је годинама циљао више жртава. Неколико ових дјела почињено је над женама док су спавале. Желим да одам признање жртвама на њиховој огромној храбрости... Дејвидсон је сада позван на одговорност за своје ужасне злочине".
