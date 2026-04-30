Израелска војска издала упозорење: Наређена хитна евакуација

Израелска војска издала је упозорење мјештанима осам мањих градова у Либану да се хитно евакуишу, јавља Ројтерс.
У извјештају се наводи да се ради о осам градова који су изван "тампон-зоне", уз напомену да су планирани нови израелски напади на то подручје.
Ројтерс подсјећа да су израелске снаге заузеле подручје на југу Либана и направиле "тампон-зону" прије објављеног примирја раније овог мјесеца. Примирјем нису у потпуности обустављени сукоби између Израела и Хезболаха.
