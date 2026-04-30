Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

Врховни суд Сједињених Америчких Држава прогласио неуставним цртање изборних мапа по расном саставу становништва, што би могло ојачати Републиканску странку пред новембарске изборе.
Одлуком коју је донијела већина од шест судија које су именовали предсједници из Републиканска странка многе савезне државе ће извјесно мијењати своје изборне мапе у корист Републиканске странке.
Случај је дошао пред Врховни суд због једног изборног дистрикта у савезној држави Луизијана, који је нацртан на начин да дио савезне државе гдје већином живе Афроамериканци добије свог представника у Конгресу.
Иначе, закон по којем је овакво цртање граница било омогућено донесен је током 1960-их година, односно у ери проширења људских права и завршавања праксе сегрегације између бијелих и тамнопутих Американаца.
Након што је Врховни суд објавио одлуку, савезне државе Луизијана, Мисисипи, Алабама и Тенеси одмах су кренуле у преуређивање изборне мапе, што би републиканцима могло донијети неколико нових мјеста у Представничком дому.
Поред тога, гувернер Флорида Рон ДеСантис такође је најавио цртање нових мапа за конгресне дистрикте у овој савезној држави.
Засад, једина реакција из савезне државе која није под контролом републиканаца дошла је из Илиноиса, чији представници су одмах иницирали доношење амандмана на устав којим би се заштитили изборни дистрикти који су нацртани на основу закона из 1960-их, пише Кликс.
