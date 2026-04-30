"Тамни орао" стиже на Блиски исток: САД ће употребити моћно оружје по први пут?

Иран је запријетио Америци "незапамћеном" војном акцијом уколико настави поморску блокаду. Предсједник САД Доналд Трамп поручио је да блокада неће бити укинута док се не постигне споразум о нуклеарном наоружању.

Блумберг: САД желе први пут да распореде хиперсоничну ракету против Ирана

Централна команда САД затражила је да се дуго одлагана хиперсонична ракета "Тамни орао" америчке војске пошаље на Блиски исток ради могуће употребе против Ирана, зато што се тражи систем дужег домета за погађање лансера балистичких ракета дубоко унутар територије те земље.

Уколико буде одобрено, то би био први пут да ће САД да распореде своју хиперсоничну ракету, преноси Блумберг и додаје да се са тим веома касни, имајући у виду да то оружје није проглашено потпуно оперативним чак ни након што су Русија и Кина распоредиле своје верзије ракете.

- У захтјеву се као разлог за распоређивање наводи то да је Иран помјерио своје лансирне системе ван домета ракете "Прецизни удар", оружја које може да погоди циљеве на удаљености већој од 480 километара - рекао је извор директно упознат са захтјевом.

Извор који је тражио да остане анониман додао је и да још увијек није донијета одлука о захтјеву.

Шта је "Тамни орао"

"Тамни орао", познат и као хиперсонично оружје дугог домета, има пријављени домет већи од 2.700 километара, иако су његове прецизне спецификације тајна. Дизајниран је да иде до свог циља брзином већом од пет пута већом од брзине звука, а може и да маневрише како би избегао пресретање. Оружје је дизајнирано за борбу против кинеске или руске напредне противваздушне одбране. Свака ракета компаније "Локид Мартин" кошта око 15 милиона долара, а нема више од осам ракета, рекао је Блумбергов извор.

Прочитајте више

Микрофон студио пјевање

Сцена

Трагедија у Америци: Погинуо учесник из популарног музичког такмичења!

1 ч

0
Жути знак банке.

Свијет

Драма у Индији: У банку дошао са костима своје сестре, разлог шокирао јавност

1 ч

0
Амерички носач авиона напушта Блиски исток, био на мисији више од 300 дана

Свијет

Амерички носач авиона напушта Блиски исток, био на мисији више од 300 дана

1 ч

0
Уништен највећи мост на Блиском истоку

Свијет

Тајни планови на столу: Разматра се "кратак и снажан" удар на Иран?

1 ч

0

Више из рубрике

Жути знак банке.

Свијет

Драма у Индији: У банку дошао са костима своје сестре, разлог шокирао јавност

1 ч

0
Амерички носач авиона напушта Блиски исток, био на мисији више од 300 дана

Свијет

Амерички носач авиона напушта Блиски исток, био на мисији више од 300 дана

1 ч

0
Уништен највећи мост на Блиском истоку

Свијет

Тајни планови на столу: Разматра се "кратак и снажан" удар на Иран?

1 ч

0
МУП се огласио након шокантних снимака вожњи у контрасмјеру

Свијет

МУП се огласио након шокантних снимака вожњи у контрасмјеру

11 ч

0

