Тајни планови на столу: Разматра се "кратак и снажан" удар на Иран?

30.04.2026 07:08

Амерички предсједник Доналд Трамп требало би данас, према информацијама Аксиоса, да има нови безбједносни брифинг о могућим војним опцијама против Ирана, што додатно појачава спекулације о потенцијалној ескалацији сукоба и притиску на Техеран.

Према информацијама које је објавио Аксиос, брифинг ће предводити командант Америчке централне команде (ЦЕНТКОМ) адмирал Бред Купер, а присуствоваће и генерал Ден Кејн. Овај састанак долази у тренутку застоја у преговорима с Ираном, због чега, како наводи овај медиј, Вашингтон разматра низ војних сценарија.

Извори блиски планирању наводе да је ЦЕНТКОМ припремио опцију „кратког и снажног“ таласа удара, који би могао укључивати нападе на кључну инфраструктуру у Ирану.

Шта је циљ операције?

Циљ такве операције, како се наводи, био би ломљење преговарачког застоја и приморавање Техерана на већу флексибилност у вези с нуклеарним програмом.

Поред тога, разматра се и план за преузимање контроле над дијеловима Хормушког мореуза како би се осигурала слободна пловидба комерцијалних бродова.

Таква операција могла би укључивати и ангажман копнених снага, упозоравају извори. Међу опцијама је и потенцијална операција специјалних снага усмјерена на осигуравање иранских залиха високо обогаћеног уранијума, преноси Аксиос.

Трамп је, међутим, сигнализирао да за сада преферира економско-војни притисак кроз поморску блокаду, коју сматра „ефикаснијом од бомбардовања“. Ипак, према изворима, војна акција остаје на столу уколико Иран не покаже спремност на уступке.

Како Иран може да одговори?

Амерички војни планери истовремено разматрају и могуће иранске одговоре, укључујући нападе на америчке снаге у региону, што додатно повећава ризик од ширег регионалног сукоба.

Ово није први пут да Трамп разматра овакве опције. Сличан брифинг одржан је 26. фебруара, непосредно прије него што су Сједињене Америчке Државе и Израел покренули војну кампању против Ирана. Према једном извору блиском администрацији, управо је тај састанак имао кључну улогу у доношењу одлуке о покретању операције.

Бијела кућа се засад није огласила поводом ових навода, преноси Кликс.

