Logo
Large banner

Трамп "прогласио крај": Украјина је доживјела војни пораз

Аутор:

АТВ
29.04.2026 20:53

Коментари:

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је да је разговор са лидером Русије Владимиром Путином веома добар и изразио увјерење да ће сукоб у Украјини бити ријешен и да би могао да буде завршен прије него рат са Ираном.

"Мислим да је Путин прије неки дан био спреман да направи договор, мислим да су му 'неке особе' отежале да направи договор", изјавио је Трамп, преносе РИА Новости.

Putin Tramp

Свијет

Разговарали Путин и Трамп

Он је рекао да је са Путином разговарао о Украјини, мало и о Ирану, и нагласио да је Украјина доживјела војни пораз.

"Дотакао сам се неколико различитих тема, али углавном се радило о Украјини", рекао је, а преноси РИА Новости.

Упоредио је украјински са сукобом са Ираном

"Имали су 159 бродова. Сви ти бродови су сада под водом. Сви њихови (војни) авиони су оборени", додао је Трамп.

Наговијестио је да би се украјински и ирански сукоб могао завршити у истом временском оквиру.

Трамп је навео да је са Путином разговарао о понуди Москве да учествује у проналажењу рјешења за нуклеарни програм у Ирану.

"Он ми је рекао да би желио да се укључи у питање обогаћивања уранијума у Ирану, ако би могао да нам помогне у томе. Рекао сам му да бих више волио да се укључи у окончање рата у Украјини", рекао је новинарима у Овалном кабинету.

Трамп тврди да би помоћ Русије у рјешавању сукоба са Ираном била прикладнија након што се ријеши сукоб у Украјини.

"Владимир Путин и Доналд Трамп обавили су телефонски разговор који је трајао више од сат и по", саопштио је претходно помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков.

Како је истакао, разговор је протекао у пријатељско-пословном тону и био је отворен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Доналд Трамп

Владимир Путин

Украјина

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

22

25

Колико могу да трају чварци

22

15

Нема масовног одласка из САЈ-а: МУП Србије демантује наводе

22

13

Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"

22

00

Рукометашице Борца избориле пласман на финални турнир Купа БиХ

21

58

Аргентински голман добио озбиљну суспензију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner