Трамп "прогласио крај": Украјина је доживјела војни пораз

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је да је разговор са лидером Русије Владимиром Путином веома добар и изразио увјерење да ће сукоб у Украјини бити ријешен и да би могао да буде завршен прије него рат са Ираном.
"Мислим да је Путин прије неки дан био спреман да направи договор, мислим да су му 'неке особе' отежале да направи договор", изјавио је Трамп, преносе РИА Новости.
Разговарали Путин и Трамп
Он је рекао да је са Путином разговарао о Украјини, мало и о Ирану, и нагласио да је Украјина доживјела војни пораз.
"Дотакао сам се неколико различитих тема, али углавном се радило о Украјини", рекао је, а преноси РИА Новости.
"Имали су 159 бродова. Сви ти бродови су сада под водом. Сви њихови (војни) авиони су оборени", додао је Трамп.
Наговијестио је да би се украјински и ирански сукоб могао завршити у истом временском оквиру.
Трамп је навео да је са Путином разговарао о понуди Москве да учествује у проналажењу рјешења за нуклеарни програм у Ирану.
"Он ми је рекао да би желио да се укључи у питање обогаћивања уранијума у Ирану, ако би могао да нам помогне у томе. Рекао сам му да бих више волио да се укључи у окончање рата у Украјини", рекао је новинарима у Овалном кабинету.
Трамп тврди да би помоћ Русије у рјешавању сукоба са Ираном била прикладнија након што се ријеши сукоб у Украјини.
"Владимир Путин и Доналд Трамп обавили су телефонски разговор који је трајао више од сат и по", саопштио је претходно помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков.
Како је истакао, разговор је протекао у пријатељско-пословном тону и био је отворен.
