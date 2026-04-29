Три особе погинуле у нападу на аутобус у Белгородској области

29.04.2026 19:23

Напад на аутобус
Фото: Telegram

Још један тежак напад Оружаних снага Украјине. Погинуле су три особе, а осам цивила је рањено, саопштио је гувернер Белгородске области Вјачеслав Гладков.

Према његовим ријечима, напад је био усмјерен на путнички аутобус у селу Вознесеновка у Шебекинском округу.

Три жене су погинуле на лицу мјеста од задобијених повреда.

"У оваквим тренуцима тешко је пронаћи ријечи које би изразиле сву тугу и бол… Ово је ненадокнадив губитак за све нас. Од срца изражавам искрено саучешће породицама и ближњима настрадалих. Заувијек ћемо сачувати њихова имена у сјећању и никада нећемо опростити непријатељу", поручио је Гладков.

Осам повријеђених је превезено у Шебекинску централну рејонску болницу.

Како је нагласио Гладков, двоје је у тешком стању: код мушкарца су дијагностиковане продорне ране главе, контузија мозга, повреде од шрапнела на стомаку и руци са отвореним преломом, док жена има вишеструке повреде главе, руку и ногу.

Екипе хитне помоћи их транспортују у обласну клиничку болницу.

Такође, још четири мушкарца са различитим повредама екстремитета и жена са повредом грудног коша се превозе у Градску болницу број 2 у Белгороду.

Осмом повријеђеном, са повредом ноге, изводи се хируршка интервенција у Шебекинској централној рејонској болници.

Гладков је истакао да се на лице мјеста упутио вршилац дужности губернатора Александар Лоренц ради разматрања додатних мјера заштите од дронова, у сарадњи јединица "БАРС-Белгород", "Орлан", снага самоодбране и Министарства одбране.

