Три особе погинуле у нападу на аутобус у Белгородској области

Коментари:0
Још један тежак напад Оружаних снага Украјине. Погинуле су три особе, а осам цивила је рањено, саопштио је гувернер Белгородске области Вјачеслав Гладков.
Према његовим ријечима, напад је био усмјерен на путнички аутобус у селу Вознесеновка у Шебекинском округу.
Три жене су погинуле на лицу мјеста од задобијених повреда.
"У оваквим тренуцима тешко је пронаћи ријечи које би изразиле сву тугу и бол… Ово је ненадокнадив губитак за све нас. Од срца изражавам искрено саучешће породицама и ближњима настрадалих. Заувијек ћемо сачувати њихова имена у сјећању и никада нећемо опростити непријатељу", поручио је Гладков.
Осам повријеђених је превезено у Шебекинску централну рејонску болницу.
Како је нагласио Гладков, двоје је у тешком стању: код мушкарца су дијагностиковане продорне ране главе, контузија мозга, повреде од шрапнела на стомаку и руци са отвореним преломом, док жена има вишеструке повреде главе, руку и ногу.
Екипе хитне помоћи их транспортују у обласну клиничку болницу.
Такође, још четири мушкарца са различитим повредама екстремитета и жена са повредом грудног коша се превозе у Градску болницу број 2 у Белгороду.
Осмом повријеђеном, са повредом ноге, изводи се хируршка интервенција у Шебекинској централној рејонској болници.
Гладков је истакао да се на лице мјеста упутио вршилац дужности губернатора Александар Лоренц ради разматрања додатних мјера заштите од дронова, у сарадњи јединица "БАРС-Белгород", "Орлан", снага самоодбране и Министарства одбране.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
20
21
19
57
19
55
19
38
19
32
Тренутно на програму