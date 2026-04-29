Logo
Large banner

Потврђена казна за атентатора на Фица: Цинтула добио 21 годину затвора

Аутор:

АТВ
29.04.2026 17:51

Коментари:

0
Јурај Цинтула у присуству полиције са лисицама на рукама
Фото: Tanjug / AP / Martin Baumann

Апелациони суд Словачке потврдио је данас казну затвора у трајању од 21 године за Јураја Цинтулу који је покушао да изврши атентат на словачког премијера Роберта Фица (Смер-СД).

Пресуда Апелационог суда, којом је незнатно исправљена правна квалификација коју је изрекао првостепени суд, постала је правоснажна, а Цинтула је проглашен кривим за извршење терористичког напада, преноси агенција ТАСР.

Специјализовани кривични суд (СТС) је прошле године осудио Цинтулу на 21 годину затвора због извршења терористичког чина, али Сенат је тада нагласио да оптужени није напао премијера као грађанина Републике Словачке, већ као премијера, са чијом политиком се није слагао.

“Нисам намјеравао да га убијем”

Цинтула је током суђења пред првостепеним судом тврдио да је намјеравао да повриједи Фица само како би га спријечио да настави да обавља функцију премијера, али није намјеравао да га убије.

Признао је да је за напад изабрао дан засједања владе у Хандлови, у региону Тренчин у мају 2024. Када се премијер приближио присталицама, Јурај је извукао ватрено оружје и испалио пет хитаца у премијера, нанијевши му вишеструке повреде.

Цинтула се жалио на пресуду, тврдећи да није имао намјеру да дестабилизује ни словачки уставни поредак ни извршну власт, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јурај Цинтула

Словачка

Роберт Фицо

Атентат Роберт Фицо

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Свијет

Фицо аутомобилом стиже у Москву

23 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан неће присуствовати неформалном састанку Европског савјета

1 седм

2
Фицо о санкцијама Русији: Не рачунајте на подршку

Свијет

Фицо о санкцијама Русији: Не рачунајте на подршку

1 мј

0
Фицо: Не потцјењујте популарност Путина у Русији

Свијет

Фицо: Не потцјењујте популарност Путина у Русији

1 мј

0

Више из рубрике

Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Свијет

Хиљаде купаца на удару опасне преваре на тржишту половних аутомобила, жртве остају без свега

27 мин

0
Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану

Свијет

Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану

36 мин

0
Цијене нафте експлодирале након Трампове АИ слике и објаве плана за Хормуз

Свијет

Цијене нафте експлодирале након Трампове АИ слике и објаве плана за Хормуз

1 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова о рјешењу за Украјину: ЕУ није дио преговора

1 ч

0

  • Најновије

17

51

Потврђена казна за атентатора на Фица: Цинтула добио 21 годину затвора

17

45

Хиљаде купаца на удару опасне преваре на тржишту половних аутомобила, жртве остају без свега

17

36

Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану

17

30

Влада ФБиХ ограничила цијену хљеба

17

25

"Кува" у СДС-у, Петровић тврди: Јуче су хтјели да ме искључе из странке!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner