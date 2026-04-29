Потврђена казна за атентатора на Фица: Цинтула добио 21 годину затвора

Аутор:АТВ
Коментари:0
Апелациони суд Словачке потврдио је данас казну затвора у трајању од 21 године за Јураја Цинтулу који је покушао да изврши атентат на словачког премијера Роберта Фица (Смер-СД).
Пресуда Апелационог суда, којом је незнатно исправљена правна квалификација коју је изрекао првостепени суд, постала је правоснажна, а Цинтула је проглашен кривим за извршење терористичког напада, преноси агенција ТАСР.
Специјализовани кривични суд (СТС) је прошле године осудио Цинтулу на 21 годину затвора због извршења терористичког чина, али Сенат је тада нагласио да оптужени није напао премијера као грађанина Републике Словачке, већ као премијера, са чијом политиком се није слагао.
Цинтула је током суђења пред првостепеним судом тврдио да је намјеравао да повриједи Фица само како би га спријечио да настави да обавља функцију премијера, али није намјеравао да га убије.
Признао је да је за напад изабрао дан засједања владе у Хандлови, у региону Тренчин у мају 2024. Када се премијер приближио присталицама, Јурај је извукао ватрено оружје и испалио пет хитаца у премијера, нанијевши му вишеструке повреде.
Цинтула се жалио на пресуду, тврдећи да није имао намјеру да дестабилизује ни словачки уставни поредак ни извршну власт, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
27 мин0
Свијет
36 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
17
51
17
45
17
36
17
30
17
25
Тренутно на програму