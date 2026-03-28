Фицо о санкцијама Русији: Не рачунајте на подршку

Аутор:АТВ
28.03.2026
20:53
Коментари:0
Европска комисија не може да рачуна на подршку Словачке 20. пакету санкција Русији ако стане на страну Украјине по питању нафте, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
"Ако ће Европска комисија дати предност Украјини у односу на Словачку, онда може да заборави на подршку 20. пакету антируских санкција или нашу спремност да урадимо пола посла у брзом приступању Украјине Европској унији без испуњавања неопходних захтјева", рекао је Фицо у видео обраћању на друштвеним мрежама.
Он је додао да се питање обнављања протока нафте цјевоводом "Дружба", који је Украјина зауставила, не тиче се само Словачке и Мађарске, већ читаве централне Европе.
Фицо је рекао да "неће бити проблема са високим цијенама горива" ако цјевовод буде радио.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму