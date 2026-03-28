Фицо о санкцијама Русији: Не рачунајте на подршку

28.03.2026

20:53

Фицо о санкцијама Русији: Не рачунајте на подршку
Фото: Танјуг/АП

Европска комисија не може да рачуна на подршку Словачке 20. пакету санкција Русији ако стане на страну Украјине по питању нафте, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

"Ако ће Европска комисија дати предност Украјини у односу на Словачку, онда може да заборави на подршку 20. пакету антируских санкција или нашу спремност да урадимо пола посла у брзом приступању Украјине Европској унији без испуњавања неопходних захтјева", рекао је Фицо у видео обраћању на друштвеним мрежама.

Он је додао да се питање обнављања протока нафте цјевоводом "Дружба", који је Украјина зауставила, не тиче се само Словачке и Мађарске, већ читаве централне Европе.

Фицо је рекао да "неће бити проблема са високим цијенама горива" ако цјевовод буде радио.

