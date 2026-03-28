Аутор:АТВ
28.03.2026
16:29
Коментари:0
Западна Европа ће постати прва жртва уцјене украјинског предсједника Владимира Зеленског ако нуклеарно оружје падне у његове руке, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Он неће тражити само новац и оружје, већ ће од њих тражити услове за одржавање свог режима", рекла је Захарова дневнику "Известија".
Руска Спољна обавјештајна служба /СВР/ саопштила је раније да Велика Британија и Француска активно раде на томе да Украјини обезбиједе нуклеарно оружје и системе за испоруку.
Према информацијама којима располаже СВР, планови укључују тајни трансфер европских компоненти, опреме и технологије у Украјину, пренио је ТАСС.
Као опција се разматра мала француска бојева глава ТН75 са балистичке ракете М51.1, која се лансира са подморница.
