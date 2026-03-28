Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

АТВ

28.03.2026

16:29

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Западна Европа ће постати прва жртва уцјене украјинског предсједника Владимира Зеленског ако нуклеарно оружје падне у његове руке, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Он неће тражити само новац и оружје, већ ће од њих тражити услове за одржавање свог режима", рекла је Захарова дневнику "Известија".

Руска Спољна обавјештајна служба /СВР/ саопштила је раније да Велика Британија и Француска активно раде на томе да Украјини обезбиједе нуклеарно оружје и системе за испоруку.

Према информацијама којима располаже СВР, планови укључују тајни трансфер европских компоненти, опреме и технологије у Украјину, пренио је ТАСС.

Као опција се разматра мала француска бојева глава ТН75 са балистичке ракете М51.1, која се лансира са подморница.

