Logo
Large banner

Дачић: Молитва је помогла да се вратим међу живе

Аутор:

АТВ

28.03.2026

16:07

Коментари:

0
Ивица Дачић
Фото: FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је данас да се ближи крај његовог болничког лијечења и изразио захвалности патријарху Порфирију и свим архијерејима Српске православне цркве који су му, како каже, молитвама помогли да се врати међу живе.

"Пошто се, даће Бог, по речима лекара, ближи крај мог болничког лечења, желим да још једном захвалим свим добрим и дивним људима, који су се молили и бринули за моје здравље. Знам да нећу моћи свима да захвалим појединачно, зато ћу покушати да у наредним данима нађем речи захвалности за све. Данас желим да се захвалим Његовој Светости Патријарху Порфирију, као и свим архијерејима Српске православне цркве, који су својим молитвама помогли мени и умилостивили Господа да ме врати међу живе", написао је Дачић на Инстаграму.

Министар је навео да се ове године обиљежава 60. рођендан.

"Ове године не само да обележавам 60 година живота, већ ће 26. јуна бити 60 мојих година у Христу, 60 година од мог крштења у манастиру Светог великомученика Георгија у Ајдановцу код Прокупља, што је и моја крсна слава. Хвала Господу што ми је омогућио да овај мој лични велики празник, 60 година од крштења, дочекам са својом породицом и пријатељима. Такође, захвалио бих се дивним и добрим људима из других верских заједница који су се, такође, молили и бринули за моје здравље. Нека вам се добрим све вратило!", поручио је Дачић.

Дарко Лазић

Сцена

Дарко грца у сузама на наступу, није могао да заврши пјесму

Дачић је хоспитализован 25. фебруара на Клиници за пулмологију КЦС због обостране упале плућа.

Био је на респиратору до 2. марта, а 5. марта је премештен са интезивне његе на од‌јељење.

Дачић је 9. марта отпуштен из болнице и упућен на кућно лијечење.

Он се 21. марта обратио учесницама скупа СНС у Београдској арени путем видео-линка и навео да с.е налази на опоравку на кардиологији, преноси Тан‌југ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тијело жене пронађено у каналу

Србија

Тијело жене пронађено у каналу

2 ч

0
Трагедија на Филозофском факултету, погинула дјевојка

Србија

Огласило се Тужилаштво о погибији дјевојке на Филозофском факултету

5 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Србија

Земљотрес у Србији, објављени детаљи

5 ч

0
Амерички војници желе да пређу у православље

Србија

Амерички војници желе да пређу у православље

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

36

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

16

31

Драматично у Приједору: Вода носила ауто и возача

16

29

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

16

20

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

16

17

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner