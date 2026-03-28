Дачић: Молитва је помогла да се вратим међу живе

28.03.2026
16:07
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је данас да се ближи крај његовог болничког лијечења и изразио захвалности патријарху Порфирију и свим архијерејима Српске православне цркве који су му, како каже, молитвама помогли да се врати међу живе.
"Пошто се, даће Бог, по речима лекара, ближи крај мог болничког лечења, желим да још једном захвалим свим добрим и дивним људима, који су се молили и бринули за моје здравље. Знам да нећу моћи свима да захвалим појединачно, зато ћу покушати да у наредним данима нађем речи захвалности за све. Данас желим да се захвалим Његовој Светости Патријарху Порфирију, као и свим архијерејима Српске православне цркве, који су својим молитвама помогли мени и умилостивили Господа да ме врати међу живе", написао је Дачић на Инстаграму.
Министар је навео да се ове године обиљежава 60. рођендан.
"Ове године не само да обележавам 60 година живота, већ ће 26. јуна бити 60 мојих година у Христу, 60 година од мог крштења у манастиру Светог великомученика Георгија у Ајдановцу код Прокупља, што је и моја крсна слава. Хвала Господу што ми је омогућио да овај мој лични велики празник, 60 година од крштења, дочекам са својом породицом и пријатељима. Такође, захвалио бих се дивним и добрим људима из других верских заједница који су се, такође, молили и бринули за моје здравље. Нека вам се добрим све вратило!", поручио је Дачић.
Дачић је хоспитализован 25. фебруара на Клиници за пулмологију КЦС због обостране упале плућа.
Био је на респиратору до 2. марта, а 5. марта је премештен са интезивне његе на одјељење.
Дачић је 9. марта отпуштен из болнице и упућен на кућно лијечење.
Он се 21. марта обратио учесницама скупа СНС у Београдској арени путем видео-линка и навео да с.е налази на опоравку на кардиологији, преноси Танјуг.
