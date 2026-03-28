Тијело жене пронађено у каналу

Аутор: АТВ
28.03.2026
14:04
Тијело старије женске особе извучено је данас из канала Дунав-Тиса-Дунав, а околности под којима је дошло до овог трагичног догађаја за сада нису познате.
На лице мјеста одмах су изашли припадници Ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад, укључујући и специјалистички тим за спасавање и рад на води Сектора за ванредне ситуације, који су учествовали у извлачењу тијела из воде.
Трагедија на ауто-путу: Возач погинуо приликом удара у ограду, више повријеђених
Како пише "193нс_рс", полиција је обезбиједила подручје, а у току је увиђај којим ће бити утврђени идентитет настрадале жене, као и узрок и вријеме смрти.
