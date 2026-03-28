Земљотрес у Србији, објављени детаљи

Аутор:АТВ
28.03.2026
10:50
Земљотрес магнитуде 2.7 степени Рихтера забиљежен је данас у 08:21 часова, на подручју Србије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Врања, на око 4.5 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 42.59 и дужине 21.92.
Погледајте ситуацију у Приједору: Заплављене стотине објеката
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 6 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
