Logo
Large banner

Земљотрес у Србији, објављени детаљи

Аутор:

АТВ

28.03.2026

10:50

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 2.7 степени Рихтера забиљежен је данас у 08:21 часова, на подручју Србије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Врања, на око 4.5 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 42.59 и дужине 21.92.

Поплаве у Приједору

Градови и општине

Погледајте ситуацију у Приједору: Заплављене стотине објеката

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 6 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

потрес

Србија

Vranje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амерички војници желе да пређу у православље

Србија

Амерички војници желе да пређу у православље

15 ч

0
Породица се потресним ријечима опрашта од храброг оца: Улетио у ватру да спаси кћерку

Србија

Породица се потресним ријечима опрашта од храброг оца: Улетио у ватру да спаси кћерку

17 ч

0
Полиција Србија

Србија

Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње

18 ч

0
Ruža cvijet

Србија

Мала Валентина (2) изгубила животну битку: ''Отишла тамо гдје нема бола''

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Приколица камиона се преврнула од силовитог удара вјетра

12

04

Полиција на прелазу заплијенила 21 килограм марихуане

12

02

Огласила се Цивилна заштита Српске: Ево гдје су највећи проблеми

11

58

Амиџић: Интерес инвеститора екстерна потврда финансијске позиције Српске

11

57

На граничном прелазу забрањен саобраћај шлеперима и теретњацима са приколицом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner