Logo
Large banner

Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње

АТВ

АТВ

27.03.2026

17:16

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Декан Филозофског факултета Данјел Синани данас поподне стигао је у зграду Министарства унутрашњих послова на Новом Београду на саслушање поводом смрти 25-годишње дјевојке која је, како се сумња, скочила са петог спрата тог факултета.

Како преноси Информер, поред Синанија, у МУП су дошли и продекан за наставу, продекан за финансије и шефица техничке службе.

Позиви за саслушање због безбједносних пропуста

Полиција је данас по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, како је Танјуг раније објавио, упутила позиве за саслушање декану Синанију, као и неким запосленима, поводом евентуалних безбједносних пропуста на факултету.

МУП је претходно саопштио да је ноћас око 22.40 часова, након што је на петом спрату тог факултета дошло до активирања и запаљења пиротехничких средстава, 25-годишња дјевојка, како се сумња, скочила кроз прозор и страдала на лицу мјеста.

Истражни поступак и прикупљање података

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва покренуло је истрагу и наложило Одељењу за борбу против корупције МУП-а захтјев за прикупљање потребних обавјештења поводом догађаја на Филозофском факултету Универзитет у Београду од 26. марта.

Захтјев је упућен због постојања основа сумње на пропусте декана и других запослених у вези са безбједношћу студената и запослених на факултету, саопштено је из тог тужилаштва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пала дјевојка са зграде

Filozofski fakultet

Београд

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner