Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње

27.03.2026
Декан Филозофског факултета Данјел Синани данас поподне стигао је у зграду Министарства унутрашњих послова на Новом Београду на саслушање поводом смрти 25-годишње дјевојке која је, како се сумња, скочила са петог спрата тог факултета.
Како преноси Информер, поред Синанија, у МУП су дошли и продекан за наставу, продекан за финансије и шефица техничке службе.
Полиција је данас по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, како је Танјуг раније објавио, упутила позиве за саслушање декану Синанију, као и неким запосленима, поводом евентуалних безбједносних пропуста на факултету.
МУП је претходно саопштио да је ноћас око 22.40 часова, након што је на петом спрату тог факултета дошло до активирања и запаљења пиротехничких средстава, 25-годишња дјевојка, како се сумња, скочила кроз прозор и страдала на лицу мјеста.
Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва покренуло је истрагу и наложило Одељењу за борбу против корупције МУП-а захтјев за прикупљање потребних обавјештења поводом догађаја на Филозофском факултету Универзитет у Београду од 26. марта.
Послао Секи Алексић слику полног органа од 22 цм, она му брутално одговорила: ''Имам много већи у кући''
Захтјев је упућен због постојања основа сумње на пропусте декана и других запослених у вези са безбједношћу студената и запослених на факултету, саопштено је из тог тужилаштва.
