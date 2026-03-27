Радници "Нове Љубије" настављају штрајк

27.03.2026
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић посјетио је раднике рудника "Нова Љубија" из Приједора, који су јуче почели протест одбијањем оброка.
Ђокић је рекао да је дошао да изрази солидарност са захтјевима радника који су оправдани са становишта заштите њихових права која, кажу, могу бити заштићена само у складу са законским прописима и кроз заједнички напор.
Република Српска
"Радници желе да имају отпремнину, накнаду уколико више неће бити производње и сада је потребно да се пронађу финансијска средства за исплату отпремнина. Према информацији коју сам добио, не знам да ли је тачна, то би било око шест до седам милиона КМ. Не постоји повјерење у Савјет министара иако сматрам да је тај савјет направио губи превид и повриједио интересе радника "Нове Љубије", права радника Жељезница Републике Српске, Жељезаре Зеница и Жељезница Федерације БиХ", истакао је Ђокић.
Он је рекао да је Савјет министара, одбијањем да на 200 дана уведе посебан режим приликом увоза одређених врста челика, угрозио радна мјеста у овим предузећима.
Ђокић је навео да се, према процјени, најмање још двије и по године може одвијати рударска производња у "Новој Љубији".
Република Српска
Предсједник Синдикалне организације "Нова Љубија" Приједор Дарио Антонић рекао је да радници 24 сата штрајкују глађу, изражавајући незадовољство што премијер Српске Саво Минић није данас дошао да разговара са њима, као што су тражили, преноси "РТРС".
"Настављамо са протестом све до испуњења захтјева, с тим да ће се проширити у неком другом облику након одлуке Скупштине Синдиката. Имамо обећање да ће Милорад Додика доћи вечерас између 19.00 и 20.00 часова и да ћемо изнаћи рјешење, потписати документ и раднике вратити својим породицама", навео је Антонић.
Република Српска
Подсјећамо, радници "Нове Љубије" траже хитно доношење програма социјалног збрињавања и исплату отпремнина.
Из Синдикалне организације рекли су да радници остају у протесту на својим радним мјестима до испуњења захтјева. Како су појаснили, радници су у изузетно тешкој егзистенцијалној ситуацији, те страхују да им зарађене плате неће бити исплаћене јер је одлуком већинског власника заустављена производња у руднику Омарска.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је тражио од Ђокића да данас посјети раднике "Нове Љубије", поручујући да Влада остаје посвећена подршци радницима и заштити њихових права.
