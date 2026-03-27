Неколико херцеговачких села без струје: Огласио се Лука Петровић

27.03.2026
Неколико херцеговачких села без струје је скоро 24 сата усљед сњежних падавина које су задесиле Републику Српску.
Генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић рекао је да очекује да су екипе већ на терену и да се проблем убрзо ријеши.
"Вјерујем да ће то брзо ријешити. Али, нажалост, морамо се сјетити и прошле године када су људи 21. новембра били без струје када су такође били сњежни наноси. Морамо се сјетити и Бадњег дана ове године", рекао је он и додао:
"Није то само до мреже, има чак и до прокреса који се не врше редовно. Није било средстава, а сад мислим да око тога не могу да се жале".
Нагласио је да људи треба да буду на терену, те да свако преузме своју одговорност и да се ријеше проблеми.
