Logo
Large banner

Додик: Српска има најниже акцизе и само она може о њима одлучивати

Аутор:

АТВ

27.03.2026

15:52

Коментари:

8
Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да су акцизе изворни приход Републике Српске и да о њима једино Српска може да одлучује.

Коментаришући настојања да се на нивоу БиХ донесе закон о акцизама, Додик је истакао да је то покушај да се одлука о акцизама премјести у Савјет министара.

"То је стари наум муслимана да концентришу што више мјера у Савјет министара и покажу како је то `влада` и мјесто одлучивања. У Уставу БиХ не постоји `влада БиХ`, већ постоји помоћни орган Предсједништва БиХ који се зове Савјет министара", навео је Додик.

Он је рекао да замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац неће дозволити усвајање таквог закона, истичући да се треба питати шта би се догодило да неко други уђе у Савјет министара.

Додик је нагласио да Република Српска има најниже акцизе на гориво у региону у износу од 35 фенинга, док у свим другим земљама оне иду до један евро.

Он је подсјетио да је намјера да се из акциза финансира одржавање путног саобраћаја, те да Република Српска у односу на број становника одржава енормну километражу путева.

Република Српска, како је рекао, планира увођење новог модела подршке грађанима и привреди кроз поврат дијела средстава од акциза на гориво, што ће се реализовати кроз враћање до 20 одсто износа акцизе уз предочени фискални рачун.

"Ова мјера усвојена је на сједници Владе Републике Српске", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Akcize

akcize na gorivo

Коментари (8)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner