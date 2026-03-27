Додик: Српска учинила све да би пољопривреда била стимулисана

АТВ

27.03.2026

16:02

Милорад Додик
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да је актуелна власт у Републици Српској учинила све како би била стимулисана пољопривредна производња.

"Давали смо подстицаје свих ових година за различите намјене. Сви су раније имали квалитетан живот, јер је било богато село, али, нажалост, многи не желе сада да иду из града и да се баве пољопривредом", рекао је Додик.

Он сматра да ће, због укупних дешавања у свијету, потреба за селом и пољопривредом бити све већа.

"Одбијам оптужбе да сам крив ако је нешто на пијаци скупо, а свих ових година дијелимо сјетвени материјал и све оно што је неопходно. Временски услови утичу на пољопривреду, а и оно што се увози није квалитетно. Трговци ће купити нешто јефтиније да овдје скупо продају. Сигурно је да морамо да видимо како ово ријешити", додао је Додик.

Он сматра да Српској треба више рада и да одбрана од ситуације у свијету јесте унутрашња стабилност и повјерење.

"У Републици Српској има 407.000 породица, а регистрованих 402.000 аутомобила, што довољно говори о свему. Још једном питам, шта ћемо у Европи када не може да ријеши своје проблеме?", рекао је Додик.

