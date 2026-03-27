Logo
Large banner

Транспортно ограничење за превоз жељезне руде од Љубије до Зенице

Аутор:

АТВ

27.03.2026

11:54

Коментари:

0
Жељезнице Републике Српске од данас уводе транспортно ограничење на превоз жељезне руде од Нове Љубије до зеничке Нове жељезаре, док приједорски рудник не ријеши доспјела потраживања.

Из Жељезница Републике Српске су саопштили да су били принуђени на овакав поступак ради осигурања финансијских средстава за исплату обавеза према запосленима, пореским обавезама, добављачима, као и осталих материјалних трошкова.

Прецизирали су да ће транспортно ограничење бити на снази до рјешавања исплате доспјелих потраживања Жељезницама Републике Српске од дужника Нове Љубије из Приједора и рјешавања начина обезбјеђивања плаћања за даљу услугу превоза жељезне руде жељезницом.

Жељезнице Републике Српске обавијештене су од дугогодишњег пословног партнера из Приједора да је рудник Нова Љубија путем привременог стечајног управника 4. марта Окружном привредном суду у Приједору поднијела приједлог за покретање стечајног поступка.

- Овим поступком заустављено је и доведено у питање измиривање потраживања за реализацију Уговора између Жељезница Републике Српске и Нове Љубије из Приједора на име реализованог превоза. Обавезе према Жељезницама Републике Српске за реализован превоз до 19. марта износиле су 4.951.656 КМ - наведено је у саопштењу.

Из Жељезница Републике Српске упозоравају да је насталим промјенама угрожено даље пословање компаније и егзистенција 1.676 радника и добављача Жељезница.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

12:10

Временска прогноза

временска прогноза

12:15

Планински доктор С01, ЕП05 (12+)

серијски програм

13:00

Телетрговина

телетрговина

13:15

ПарлаТВмент (Р)

информативно политички

14:15

Телетрговина

телетрговина

14:30

Временска прогноза

временска прогноза

14:40

Војвођански доручак/Ловачка кухиња

лајфстајл

Стање на граничним прелазима

Small banner