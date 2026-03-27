Транспортно ограничење за превоз жељезне руде од Љубије до Зенице

27.03.2026
Жељезнице Републике Српске од данас уводе транспортно ограничење на превоз жељезне руде од Нове Љубије до зеничке Нове жељезаре, док приједорски рудник не ријеши доспјела потраживања.
Из Жељезница Републике Српске су саопштили да су били принуђени на овакав поступак ради осигурања финансијских средстава за исплату обавеза према запосленима, пореским обавезама, добављачима, као и осталих материјалних трошкова.
Прецизирали су да ће транспортно ограничење бити на снази до рјешавања исплате доспјелих потраживања Жељезницама Републике Српске од дужника Нове Љубије из Приједора и рјешавања начина обезбјеђивања плаћања за даљу услугу превоза жељезне руде жељезницом.
Жељезнице Републике Српске обавијештене су од дугогодишњег пословног партнера из Приједора да је рудник Нова Љубија путем привременог стечајног управника 4. марта Окружном привредном суду у Приједору поднијела приједлог за покретање стечајног поступка.
- Овим поступком заустављено је и доведено у питање измиривање потраживања за реализацију Уговора између Жељезница Републике Српске и Нове Љубије из Приједора на име реализованог превоза. Обавезе према Жељезницама Републике Српске за реализован превоз до 19. марта износиле су 4.951.656 КМ - наведено је у саопштењу.
Из Жељезница Републике Српске упозоравају да је насталим промјенама угрожено даље пословање компаније и егзистенција 1.676 радника и добављача Жељезница.
