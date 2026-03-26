Синдикат "Нове Љубије": Протест радника, одбиће оброке, захтјев јасан

26.03.2026

12:54

Радници Друштва "Нова Љубија" д.о.о. Приједор - Омарска налазе се у изузетно тешкој егзистенцијалној ситуацији, уз озбиљне индиције да им зарађене плате неће бити исплаћене јер је заустављена производња у руднику Омарска због одлуке већинског власника друштва. Сви су свјесни да је ово крај рударења у Приједорској регији, наводе из Синдиката овог предузећа.

- Доведени до крајњих граница, радници су, на властиту иницијативу, одлучили да започну протест кроз одбијање оброка – не као избор, већ као посљедњи начин да скрену пажњу на стање у којем се налазе. Њихов захтјев је јасан и једини: хитно доношење програма социјалног збрињавања и исплата отпремнина, како би се спријечило да стотине радника и њихових породица остану без основних средстава за живот - наводи се у саопштењу Синдиката.

Кажу да се "процјењује да је за рјешавање овог питања потребно између шест и седам милиона КМ – износ који представља минимум социјалне сигурности за људе који су годинама радили и стварали вриједност у овом предузећу".

- Игнорисање ове ситуације значи директно угрожавање егзистенције великог броја породица, али и озбиљан ризик по здравље радника који су приморани на овакав вид протеста. Позивамо надлежне институције да хитно и одговорно реагују. Свако даље одлагање може имати несагледиве посљедице. Радници не траже привилегије – траже основно право на достојанствен живот - истичу они.

Протест радника одбијањем оброка почиње данас са почетком у 15 часова.

Радници осталих бригада ће се прикључити вечерас око 20 часова својим организационим јединицама.

Исто тако један дио радника Централне радионице започиње протест у 15 часова у кругу фирме, а остали се прикључују око 20 часова.

Радници остају у протесту на својим радним мјестима до испуњења захтијева, наводе они.

