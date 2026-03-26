Синдикат "Нове Љубије": Протест радника, одбиће оброке, захтјев јасан

Аутор:АТВ
26.03.2026
12:54
Коментари:1
Радници Друштва "Нова Љубија" д.о.о. Приједор - Омарска налазе се у изузетно тешкој егзистенцијалној ситуацији, уз озбиљне индиције да им зарађене плате неће бити исплаћене јер је заустављена производња у руднику Омарска због одлуке већинског власника друштва. Сви су свјесни да је ово крај рударења у Приједорској регији, наводе из Синдиката овог предузећа.
- Доведени до крајњих граница, радници су, на властиту иницијативу, одлучили да започну протест кроз одбијање оброка – не као избор, већ као посљедњи начин да скрену пажњу на стање у којем се налазе. Њихов захтјев је јасан и једини: хитно доношење програма социјалног збрињавања и исплата отпремнина, како би се спријечило да стотине радника и њихових породица остану без основних средстава за живот - наводи се у саопштењу Синдиката.
Кажу да се "процјењује да је за рјешавање овог питања потребно између шест и седам милиона КМ – износ који представља минимум социјалне сигурности за људе који су годинама радили и стварали вриједност у овом предузећу".
- Игнорисање ове ситуације значи директно угрожавање егзистенције великог броја породица, али и озбиљан ризик по здравље радника који су приморани на овакав вид протеста. Позивамо надлежне институције да хитно и одговорно реагују. Свако даље одлагање може имати несагледиве посљедице. Радници не траже привилегије – траже основно право на достојанствен живот - истичу они.
Протест радника одбијањем оброка почиње данас са почетком у 15 часова.
Радници осталих бригада ће се прикључити вечерас око 20 часова својим организационим јединицама.
Исто тако један дио радника Централне радионице започиње протест у 15 часова у кругу фирме, а остали се прикључују око 20 часова.
Радници остају у протесту на својим радним мјестима до испуњења захтијева, наводе они.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 седм2
Економија
2 седм0
Економија
2 седм0
БиХ
1 седм0
Најновије
Најчитаније
14
34
14
30
14
29
14
13
13
56
Тренутно на програму