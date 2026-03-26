Драма у Сарајеву: Особа упала у Миљацку, спасавање у току

Аутор:АТВ
26.03.2026
10:47
Коментари:0
На сарајевском Вилсоновом шеталишту у току је акција спасавања непознате особе која је пала са скеле моста Арс Аеви.
Како је потврђено за Кликс из Професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево, на терену су ватрогасци који раде на спасавању особе која је пала у Миљацку. На терену су припадници Министарства унутрашњих послова КС и Хитна помоћ.
Још увијек нема информација о томе како је дошло до овог инцидента.
Подсјећамо, у току је реконструкција моста Арс Аеви који повезује Вилсоново шеталиште с Грбавицом. Мост је уклоњен, а постављена је радна скела.
Одмах након што је почела реконструкција, локација моста Арс Аеви је ограђена те је постављено упозорење да је у питању зона градилишта преко којег је забрањен пролаз.
Мост је изграђен 2002. године према идејном рјешењу свјетски признатог италијанског архитекте Ренца Пиана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
37
11
31
11
27
11
08
11
06
Тренутно на програму