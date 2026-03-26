МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке

26.03.2026
Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас ће реализовати тактичку вјежбу на подручју бањалучког насеља Драгочај.
Вјежба ће почети данас у 12.00 и трајаће сутра до 18.00 часова, саопштено је из МУП-а.
Вјежбу организује Центар за обуку са припадницима Жандармерије, а из МУП-а напомињу да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
